Gerry Scotti critica le soap di Canale5: “Terra Amara? Tutti i giorni dobbiamo beccarci ‘sta roba” Non è un fan di Terra Amara Gerry Scotti che, a Caduta Libera, critica divertito la scelta di Canale5 di trasmettere la popolare soap turca. Proprio il preserale da lui condotto aveva occupato lo slot della domenica sera dell’ammiraglia Mediaset prima dell’avvento della serie con Hilal Altinbilek e Murat Unalmis.

A cura di Stefania Rocco

A Caduta Libera, Gerry Scotti critica divertito lo sbarco delle soap turche nel palinsesto di Canale5. In particolare, il conduttore, volto caro agli spettatori e agli addetti ai lavori Mediaset, dimostra di non gradire particolarmente Terra Amara, la soap con Hilal Altinbilek e Murat Unalmis che sta invece producendo ottimi numeri.

La critica di Gerry Scotti al palinsesto Mediaset

Nel corso dell’ultima puntata di Caduta Libera, preserale che va in onda su Canale5 a partire dalle 18.45, Gerry ha approfittato di una domanda posta a una delle concorrenti per palesare il suo scarso gradimento nei confronti della soap. “La serie turca di grande successo trasmessa tutti i pomeriggi su Canale5”, recitava la definizione che avrebbe dovuto fornire alla concorrente le indicazioni per pronunciare la risposta esatta, risultata essere “Terra Amara”. Di fronte alla soap, Gerry non è riuscito a trattenersi e, con un sorriso, ha commentato: “Tutti i giorni su Canale5 ci dobbiamo beccare ‘sta roba”. Non era una fan della soap nemmeno la concorrente che, infatti, non è riuscita a indovinare la risposta.

Terra Amara ha preso il posto di Caduta Libera nel prime time di Canale5

A unire Gerry Scotti, Caduta Libera e Terra Amara è stata una recente scelta operata nel palinsesto di Canale5. A occupare lo slot del prime time della domenica, fino a qualche settimana fa, era proprio la versione serale di Caduta Libera, condotta da Scotti. Incoraggiati dagli ascolti interessanti prodotti dalla soap, a Mediaset hanno tuttavia deciso di sostituire il format presieduto dal popolare conduttore con una lunga puntata serale della serie tv turca che ha per protagonisti Hilal Altinbilek e Murat Unalmis. Una scelta che ha aumentato il numero di ore che Terra Amara occupa in palinsesto, in considerazione del fatto che l’appuntamento pomeridiano – dal lunedì al sabato alle 14.10 – è rimasto invariato.