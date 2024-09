video suggerito

Garrison: “La vita inizia a 69 anni. Vorrei un uomo che mi guardi come io guardo i miei cani” Ospite di Verissimo è stato Garrison Rochelle, che ha raccontato della sua infanzia, dell’amore per sua madre e anche della sua ricerca dell’anima gemella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Verissimo di domenica 22 settembre è stato Garrison Rochelle. Il maestro di ballo è ormai un volto affezionato di Canale 5 e in un'intervista a Silvia Toffanin, parla della sua vita alla soglia dei 70 anni, alla ricerca dell'amore e della felicità.

L'infanzia di Garrison

Non è la prima volta che Garrison si trova a parlare della sua famiglia in televisione, raccontando dell'ostilità che suo padre nutriva nei confronti della sua passione per la danza, quello stesso padre che mentre cresceva lui e sua sorella, aveva un'altra famiglia, dalla quale ha deciso di trasferirsi lasciando la madre di Garrison. Ed è lui stesso a raccontarlo:

Un giorno se ne andò e non tornò. Dopo qualche mese abbiamo scoperto che lui aveva un’altra famiglia. Non ci siamo mai conosciuti, ma io ero già grande avevo 13-14 anni e avevo capito tutto. Ho ragionato per stare bene con me stesso, mi dispiace per lui che non ha goduto di questi figli meravigliosi.

Il ballerino è legatissimo a sua madre, che ha compiuto ben 94 anni: "Ha una voglia di vivere quella donna, è una che non può stare a casa, sta sempre in compagnia". Nonostante si sia ripromesso di andare a trovarla ha però spiegato che sta aspettando di risolvere alcuni intoppi, per poi partire:

Ho avuto un po’ di problemi, non sono riuscito ad andare per problemi con il passaporto. Mia madre mi ha capito, molto più della mia famiglia. Da qualche anno parla della sua morte, io faccio finta di non ascoltare, l’importante è non lasciare cose non dette. La lontananza fa sì che è più facile rinunciare a qualcosa per lavoro, a volte mi sento in colpa.

Garrison e l'amore

Per quanto riguarda, invece, l'amore che ha incontrato nella sua vita, Garrison racconta a Silvia Toffanin di essere ancora in cerca di un sentimento vero che, però, non ha ancora incontrato: "Avevo trovato la persona che pensavo, dopo quello c’è stato anche un altro". Decide, quindi, di approfittare dell'ospitata su Canale 5 per rivolgersi a qualcuno che possa bussare alla porta del suo cuore:

Faccio un appello: mai più sotto i quarant’anni, ma non sopra 50. Deve illuminarmi ogni giorno con un sorriso, deve essere indipendente, non ricco, ma indipendente, poi voglio un uomo che mi guardi come io guardo i miei cani. Un amore incondizionato

La conduttrice, quindi, scherza e gli dice: "Tu sei sempre stato così, un po' Peter Pan" e Garrison, mostrando il tatuaggio che raffigura l'eterno ragazzino, disegnato sulla spalla, esordisce dicendo: "La vita inizia a 69 anni, ci sono aspetti della propria".