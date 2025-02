video suggerito

Gaffe di Paolo Del Debbio, lascia la linea a Nicola Porro ma c’è Mario Giordano: “Scusate sto diventando vecchio” Il giornalista passa la linea a Quarta Repubblica nel giorno di Fuori dal Coro: “Credevo fosse lunedì e invece è mercoledì. Scusate, sto diventando vecchio”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momento di ilarità a 4 di sera, il programma quotidiano condotto in access prime time da Paolo Del Debbio su Rete 4. Durante la puntata di mercoledì 5 febbraio, al momento dei saluti finali, il giornalista ha commesso un clamoroso errore nel passaggio di linea. Con tono sicuro, Del Debbio ha annunciato: "Ora la linea passa a Nicola Porro con il suo Quarta Repubblica”, peccato però che fosse mercoledì e che subito dopo di lui andasse in onda Fuori dal Coro di Mario Giordano.

L'equivoco durante 4 di sera

È stato Daniele Capezzone, il direttore di Libero Quotidiano, a fargli notare l'equivoco. Accortosi della svista, il conduttore ha subito corretto il tiro, con la sua solita verve: "Scusate, sto diventando vecchio. Credevo fosse lunedì e invece è mercoledì", suscitando sorrisi distensivi in studio. Solo un attimo prima, proprio Del Debbio aveva avuto la solita scaramuccia con l'assistente di studio che gli segnalava la fine della trasmissione. Un piccolo inciampo, se così possiamo chiamarlo, che conferma il clima disteso e diretto che contraddistingue da sempre Paolo Del Debbio alla conduzione. Uno dei pochi in televisione che è sempre pronto a ironizzare su tutto, anche sui propri errori.

"Il doppio impegno? Inizia a diventare una fatica"

Proprio a Fanpage.it, Paolo Del Debbio sottolineò in una lunga intervista come il doppio impegno televisivo cominciasse a costargli fatica: "Io sono ormai un comprovato aziendalista e faccio quello che mi chiedono. Il settimanale continua ad andare bene, anche ieri sera, e secondo me vogliono sempre tutt’e due e io li faccio. Anche se il giovedì inizia a diventare una fatica, ma ce la faccio". Secondo indiscrezioni, nella prossima stagione Paolo Del Debbio potrebbe lasciare l'impegno quotidiano per dedicarsi al consueto spazio settimanale.