Gabriella ad Affari Tuoi con la gemella: “Mia figlia è la storia più importante”, ma la partita finisce male

Gabriella dalla Sicilia è stata la protagonista della puntata dell’8 gennaio di Affari Tuoi. Con lei la gemella Valeria. Rifiutati tutti i cambi e le offerte, la concorrente ha giocato fino alla fine con il numero della figlia e affidandosi alla fortuna del compagno, ma la scelta non è vincente.

Le gemelle Gabriella e Valeria sono le concorrenti della puntata dell'8 gennaio di Affari Tuoi. Rappresentano la Sicilia e giocano nel programma condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 12 . Sono originarie di Marsala, Trapani: Gabriella lavora come militare nell'aeronautica militare ed è mamma di una bambina di 5 anni, mentre Valeria aiuta il compagno a gestire la sua palestra.

La partita di Gabriella e Valeria ad Affari Tuoi

A giocare la partita è principalmente Gabriella, che nel primo tiro sceglie il pacco numero 4 della Lombardia, in cui si trova Gennarino. Per loro un bonus di mille euro da aggiungere a quelli che potrebbero vincere. Subito dopo, però, le gemelle eliminano i 300mila euro e nei tiri successivi solo pacchi rossi, come 10mila, 20mila e 75mila. Arriva la prima chiamata del Dottore, che propone alla concorrenti di cambiare pacco. Gabriella però rifiuta l'offerta perché legata al numero.

La fortuna non sembra essere dalla parte delle gemelle, che anche nei tiri successivi eliminano cifre piuttosto alte, come i 50mila euro."La partita la fanno due pacchi, il tuo e l'ultimo", continua a ripetere loro De Martino per motivarle. Il Dottore propone un'offerta di 15mila euro, che viene però rifiutata. "Ci vogliamo credere", dicono Gabriella e Valeria.

Quanti soldi hanno vinto le gemelle ad Affari Tuoi: il finale della partita

Tiro dopo tiro, la partita si avvia verso il finale. Per fortuna, Valeria e Gabriella trovano anche pacchi blu, come 0 euro, il "portafoglie" di Herbert Ballerina e il pacco nero, che contiene 0 euro. Il Dottore propone ancora una volta il cambio, ma la concorrente crede nel numero che ha pescato e lo rifiuta. La partita si complica quando vengono eliminati anche i 200mila euro. L'ultima speranza per le concorrenti sono i 100mila.

Rifiutato un altro cambio, Gabriella spiega cosa significano per lei i numeri rimasti: "Il 16 è la nostra data di nascita, il 5 è quella di mia nonna, guardavamo insieme il programma. L'11 è il numero fortunato del mio compagno, mentre il 12 è la data di nascita di mia figlia. Non posso non crederci, qua c'è la storia più importante". Il Dottore fa un'ultima offerta di 12mila euro, ma le due sorelle decidono di rifiutarla ancora una volta. "Il mio fidanzato mi ama, mi aiuterà", dice ma il sogno dei 100mila euro svanisce e va alla Regione Fortunata. Nessuna delle due Regioni scelte, però, si rivela vincente (Basilicata e Toscana) e le gemelle tornano a casa a mani vuote.