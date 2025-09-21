Gabriel Garko: “Decisi di sacrificare la vita privata per il lavoro, lo rifarei ma era una prigione”

Gabriel Garko è il primo ospite della nuova stagione di Da noi…A Ruota Libera, il programma domenicale di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. L’attore si è raccontato non tralasciando alcun particolare, soffermandosi sul suo privato.

Nel pomeriggio di Rai1 è tornato Da Noi…A Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, che ha avuto come primo ospite della stagione Gabriel Garko. L'attore si è raccontato parlando della sua carriera, della vita lontano dai riflettori e anche dei sacrifici fatti per trovare la serenità di cui aveva bisogno dentro e fuori dal set. Non è mancata, poi, una menzione a Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci, a cui prenderà parte la conduttrice e dove Garko ha fatto faville.

Gli inizi della carriera di Gabriel Garko

Gli inizi della carriera di Gabriel Garko furono segnati dalla sua avvenenza. Da sempre desiderava fare l'attore e partecipò ad un concorso di bellezza, sperando che potesse aprirgli le porte dello spettacolo: "A 16 anni fui eletto il più bello d’Italia. Speravo mi portasse a Roma per il cinema, volevo fare l’attore. Quasi quel titolo mi pesava, non firmai il contratto di esclusiva e mio padre mi disse che ero pazzo". Il successo, a distanza di qualche anno, arrivò grazie al mondo della televisione, che lo rese popolare come protagonista di fiction e film amati dal pubblico. Una notorietà per la quale, però, dovette rinunciare alla sua vita privata, sacrificando sé stesso pur di vedere riconosciuto il suo lavoro:

Forse sapevo già che la carriera mi sarebbe costata molte rinunce. Dissi: ‘Sono pronto a sacrificare la vita sentimentale per la carriera’. L’ho fatto e lo rifarei, ma era una prigione. Per anni ho vissuto solo come un lavoro, senza rendermi conto della fama: ero stato ingabbiato in un ruolo.

Il coming out e la vita di oggi

Parlando del suo privato, quindi, Garko non ha potuto non affrontare il tema del coming out, avvenuto praticamente in diretta televisiva, sebbene i suoi familiari fossero al corrente di come vivesse la sua vita lontano dai riflettori. Sebbene le modalità non siano state quelle da lui sperate, oggi rivendica quel gesto :

Non sono una vittima. L’ho fatto in maniera sincera e il pubblico mi ha rasserenato. La mia famiglia sapeva la verità, ma non avrei mai pensato di dirla in TV. È stato il momento giusto: volevo anche difendermi da eventuali pettegolezzi. Oggi mi sento un uomo libero.

E in quanto a libertà, l'attore ha menzionato anche la sua vita odierna: "Vivo in campagna, sono molto contadino, con i miei cani. La mia vicina è Ursula Andress, ma ci sono sempre state molte celebrità. Ho costruito un treno immaginario per portare tutte le mie esperienze e ogni tanto vado a riaprire qualche vagone".