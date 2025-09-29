Fru dice addio a Pechino Express: “La mia avventura è finita, a presto”, dove lo rivedremo in TV

Fru, all’anagrafe Gianluca Colucci, lascia Pechino Express ma ci sono già nuovi progetti televisivi all’orizzonte. Ad affiancare Costantino della Gherardesca saranno Giulia Salemi, Guido Meda e Lillo.

Fru, all'anagrafe Gianluca Colucci, lascia Pechino Express. Non sarà tra gli inviati della nuova edizione dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. Al suo posto, Giulia Salemi, Guido Meda e Lillo. In un post pubblicato su Instagram, Fru ha annunciato la sua uscita di scena: "È terminata la mia avventura da inviato di Pechino Express". Tuttavia, ci sono già nuovi progetti televisivi all'orizzonte.

Fru ricorda la sua esperienza a Pechino Express. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram Gianluca Fru dei The Jackal ha ricordato l'esperienza vissuta nel programma in qualità di inviato: "Ho corso, ho mangiato insetti mostruosi, ho incontrato popoli lontani, ho girato il mondo, ho imparato lingue nuove". Con il suo racconto, spera di avere infuso negli spettatori la voglia di viaggiare, di fare esperienze arricchenti e scoprire culture diverse.

Il commento di Costantino della Gherardesca. Gianluca Fru ha ringraziato Banijay, Sky ma anche Costantino della Gherardesca con cui ha condiviso questa esperienza. Il conduttore ha replicato nei commenti dicendosi onorato dell'esperienza professionale fatta con lui:

Un onore per noi aver viaggiato con il tuo indiscutibile talento e con la tua forza creativa. A malapena scorgo la bandiera di Fru tanto è immensa la montagna del tuo (originale) spirito inventivo su cui garrisce.

Le nuove avventure professionali di Gianluca Fru. L'ex inviato di Pechino Express ha augurato buon viaggio ai protagonisti della nuova edizione e ha consigliato loro di godere a fondo di ogni momento dell'incredibile esperienza che stanno per vivere. Quindi ha annunciato: "Ci vediamo molto presto con una nuova grande avventura!". Fru è attualmente alla conduzione di Italia's got talent insieme ad Aurora Leone. La finale andrà in onda venerdì 31 ottobre in diretta streaming su Disney+. Inoltre, da novembre, Fru sarà in onda su Rai2 con Gli scatenati. Un programma che lo vedrà cimentarsi con un gruppo di bambini tra candid camera e interviste. Con lui alla conduzione anche i The Jackal: Aurora Leone, Ciro Priello e Fabio Balsamo.