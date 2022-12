Francia-Marocco da record, quasi 12 milioni di telespettatori per la semifinale dei mondiali La seconda semifinale dei Mondiali fa registrare il miglior dato di ascolti di questa edizione per la Rai. Media di 11.803.000 spettatori pari al 49.8%, numeri più alti della stessa partita del 2018.

A cura di Andrea Parrella

Sorride la Francia, ma anche Rai1. La seconda semifinale dei Mondiali, terzultimo atto della manifestazione che si sta svolgendo in Qatar ha raccolto ascolti importanti, consolidandosi come l'evento più seguito del campionato del mondo fino a questo momento. La vittoria dei Bleus ai danni del Marocco supera nettamente il risultato della prima semifinale tra Argentina e Croazia raccogliendo una media di 11.803.000 spettatori pari al 49.8% (nel dettaglio il primo tempo è stato seguito da 11.343.000 – 49.15%, l'intervallo da 9.909.000 – 41.88%, il secondo tempo da 12.239.000 – 50.39% di share). Numeri che permettono alla Rai di superare anche il confronto con la stessa semifinale di quattro anni fa andata in onda su Canale 5, che vedeva protagoniste Francia e Belgio (qui i risultati).

Il traino della partita fa un favore anche a Il Circolo dei Mondiali di Alessandra De Stefano (qui il suo sfogo delle scorse ore), in onda per l'ultima volta su Rai1 (le ultime due puntate saranno trasmesse solo su RaiPlay) con un pubblico di 2.806.000 spettatori pari al 15.74%. Gli ascolti della serata di mercoledì 14 dicembre si completano con i dati di Canale 5 e il film Il Giardino Segreto che ha raccolto davanti al video 1.648.000 spettatori pari al 9.65% di share.

Su Rai2 Il Principe Dimenticato (in onda al posto dellaseconda puntata di Mi casa es tu casa rinviata) ha interessato 925.000 spettatori pari al 4.77% di share. Su Italia 1 Fallen ha intrattenuto 726.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 è andato in onda Chi l’ha Visto? che conferma un seguito di pubblico molto fedele e impermeabile all'effetto mondiali, raccogliendo davanti al video 2.116.000 spettatori pari ad uno share del 12.72%. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza una media di 761.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 è andato in onda Atlantide che ha registrato 535.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Tv8 Miss Christmas segna 574.000 spettatori con il 3%, mentre sul Nove Ammore e malavita ha raccolto 239.000 spettatori con l’1.5%.