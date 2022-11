Il match Spagna – Germania incolla gli italiani allo schermo, Che tempo che fa resta una garanzia La partita Spagna – Germania incolla quasi otto milioni di italiani allo schermo, regge alla sfida degli ascolti Che tempo che fa, che sfiora i due milioni e mezzo di telespettatori.

A cura di Ilaria Costabile

Con i Mondiali di calcio in tv, davvero non c'è sfida che tenga e qualsiasi programma rischia di non superare la consueta sfida degli ascolti che si consuma ogni sera. La partita Spagna – Germania, infatti, ha monopolizzato l'attenzione degli italiani, che quasi in otto milioni si sono sintonizzati su Rai1 per godersi il match, conclusosi con la vittoria della nazionale iberica. Programma che, nonostante tutto, resiste è "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, che si conferma un giusto mix di approfondimento e leggerezza, che ogni domenica riesce a catalizzare l'attenzione di più di due milioni e mezzo di persone.

Ascolti tv domenica 27 novembre 2022

Nella serata di ieri, domenica 27 novembre 2022, su Rai1 la partita dei Mondiali di calcio Spagna-Germania ha tenuto attaccati allo schermo 7.634.000 spettatori arrivando al 34.7% di share. A seguire Il Circolo dei Mondiali è stato visto da 1.778.000 spettatori segnando il 9.6% di share. Su Canale5 la prima visione tv di Dopo il matrimonio è stata la scelta di 1.941.000 spettatori arrivando ad uno share del 10.4%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles è stato visto da 1.055.000 spettatori con il 4.9% di share.

Su Italia1 il nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside ha destato l'attenzione di 1.614.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incuriosito 2.454.000 spettatori con l’11.3% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha registrato 1.793.000 spettatori con il 12.5%. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 635.000 spettatori arrivando al 4.5% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 780.000 spettatori pari al 7% . Su Tv8 Every Breath You Take segna 158.000 spettatori con lo 0.9% di share. Sul Nove la replica di Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere Offeso è stata seguita da 407.000 spettatori con il 2.2% di share.