Francesco Cicchella imita Ultimo alla finale di Amici 2022, il “vero” cantante si collega in diretta Spazio a un simpatico siparietto durante la finale di Amici: Francesco Cicchella è entrato in studio imitando Ultimo e suonando al pianoforte le sue canzoni. Il “vero” cantante si è collegato in diretta a sorpresa: “Mi fai prendere una crisi d’identità”.

A cura di Elisabetta Murina

Nel corso della finale di Amici 2022, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio un ospite inaspettato: Ultimo. Il palco si è aperto e l'artista ha fatto il suo ingresso in scena, suonando al pianoforte la melodia di uno dei suoi più grandi successi. Una sorpresa però ha spiazzato il pubblico: non si trattava del "vero" cantate ma di un suo imitatore, Francesco Cicchella.

Francesco Cicchella nei panni di Ultimo e Achille Lauro

Il "finto" Ultimo ha fatto il suo ingresso alla finale di Amici 2022 mettendo in scena un simpatico siparietto con Maria De Filippi e proponendo al pubblico una versione "rivisitata" in chiave attuale dei suoi più grandi successi, scatenando le risate dei giudici e dei presenti in studio. All'improvviso, poi, Cicchella si è alzato e ha cambiato personaggio, passando così da Ultimo ad Achille Lauro e sorprendendo ancora una volta i telespettatori con calzamaglia e una performance imprevedibile.

Francesco Cicchella imita Achille Lauro

Il "vero" Ultimo si collega in diretta

Inaspettatamente, Maria De Filippi annuncia che c'è un collegamento in diretta. É il "vero" Ultimo, che ha deciso di salutare tutti e parlare con il suo imitatore. Scherzando, infatti, ha detto: "Mi fai prendere una crisi d'identità". Cicchella ha replicato con ironia: "Ma chi sei? Al massimo puoi essere Penultimo". L'artista ha poi mandato un in bocca al lupo ai ragazzi rimasti in gara e salutato la conduttrice, che ha aggiunto: "Sono felice di vederti, bravissimo come sempre".

Chi è Francesco Cicchella

Attore comico e di teatro, Francesco Cicchella si è fatto conoscere al grande pubblico grazie all'imitazioni di personaggi come Achille Lauro, Gigi D'Alessio, Michael Bublè e tanti altri. Nel 2015 ha partecipato a una serata del Festival di Sanremo e a partire dal 2009, grazie al suo talento e ai suoi personaggi, è entrato nel cast di Made In Sud.