Francesca Sorrentino sul triangolo del GF: “Vedere Perla soffrire così mi ha destabilizzato” “Le dinamiche dei reality possono essere crudeli e fa parte del gioco”, ha fatto sapere Francesca Sorrentino, amica di Perla Vatiero che ha condiviso con lei l’esperienza a Temptation Island. “Tra le due era lei quella determinata e risoluta, io la piagnona. Vedere la sua clip in lacrime? Ho pianto”.

A cura di Giulia Turco

L’ultima puntata del Grande Fratello ha visto un nuovo confronto a tre fra i protagonisti del triangolo di questa edizione. Mirko si è confrontato sia con Perla, con la quale l’avvicinamento è ormai certo, e Greta, la cui posizione resta ambigua. Se da un lato l’ex tentatrice sembra essersi avvicinata ad altri concorrenti come Vittorio Menozzi, dall’altro ha fatto sapere di non aver messo definitivamente una pietra sopra ai suoi sentimenti per Mirko.

Francesca Sorrentino dalla parte dell'amica Perla Vatiero

Nel frattempo a pagare le conseguenze di questo continuo scambio di ruoli sembra essere Perla, che negli ultimi giorni ha avuto un crollo emotivo. L’ingresso in gioco di Greta non era previsto e a quanto pare molto poco voluto. A prendere le sue parti ci ha pensato l’amica Francesca Sorrentino, con la quale ha condiviso l’esperienza televisiva a Temptation Island. “Le dinamiche dei reality possono essere crudeli e fa parte del gioco”, ha detto la sua via social. “Il gioco a volte diventa doloroso e in quel momento è fondamentale avere delle persone accanto. Ho visto la clip di Perla e ho pianto, vederla stare così mi è dispiaciuto tanto. Per me lei a Temptation è stata il mio punto di riferimento, era una necessità, e spero che anche lì le persone le stiano accanto”, spiega. “Tra le due era lei quella determinata e risoluta, io la piagnona. Mi ha destabilizzato vederla così, immagino quanto sia faticoso”.

Francesca Sorrentino su Greta Rossetti

Una menzione inevitabile anche a Greta Rossetti, entrata in gioco da pochi giorni, ma che ha già creato subbuglio nella coppia formata da Perla e Mirko. “Mi dispiace per la situazione”, commenta Francesca. “Ma non so se al posto di Greta sarei entrata o no, perché io sono fatta così. Nelle situazioni però bisogna pure trovarsi. È sempre un’opportunità lavorativa”, riflette. “Va tenuto in considerazione anche questo”.