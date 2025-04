Francesca Manzini: “Sono arrivata a pesare 47kg. Non mangiavo e non bevevo”

video suggerito

Ospite de La Volta Buona di mercoledì 16 aprile, Francesca Manzini si apre al racconto di un momento difficile della sua adolescenza e degli anni a seguire a causa dei disturbi alimentari. "Questi mali devono diventare tuoi amici per poterli debellare" ha spiegato la conduttrice. Poco dopo, ha spiegato che una delle motivazioni del suo malessere era legata alla sofferenza per la separazione dei suoi genitori, evento che ha vissuto come fosse "un lutto": "Ho vissuto il crollo del nucleo familiare".

Francesca Manzini: "La separazione dei miei è stato un trauma, mi ha creato deperimento e stress"

"Sono stata anoressica. Era dovuto a un lutto, per me è stato un lutto vedere il crollo della mia famiglia. I miei si stavano separando e non c'era più nulla" ha rivelato Francesca Manzini a Caterina Balivo. "L'evento traumatico mi ha portato in grande deperimento e stress. Non ho voluto più mangiare, non bevevo neanche più" ha continuato la conduttrice. Commossa, ha aggiunto:

Ricordo che mia madre mi bagnava le labbra. Sono arrivata alla flebo, pesavo 47 chili. Poi mi sono ripresa, ma sono entrata nella bulimia. Questi mali devono diventare tuoi amici per poterli debellare. L'unico medico siamo noi che decidiamo di dire basta e andare dal dottore.

Francesca Manzini: "Ho perso 14kg per raggiungere l'equilibrio fisico"

Francesca Manzini ha spiegato che al momento sta seguendo un percorso alimentare. Già in passato aveva parlato del suo rapporto con il cibo. "Ho abbandonato la zona comfort su cui mi sono adagiata per anni, ho voluto sentirmi e mi sto amando – aveva scritto in un post su Instagram – Fatelo e non ascoltate nessuno, se non voi stessi, chi vi ama e chi vi cura. Ho perso 14 kg e devo ancora fare tanta strada per raggiungere l'equilibrio fisico, non lo stereotipo ‘acchiappalike‘".