video suggerito

Francesca Manzini imita Ilary Blasi: “Differenza d’età in amore? Che mi frega, basta il conto” Francesca Manzini, ospite de La Volta Buona, ha imitato Ilary Blasi. Nella sua parodia ha immaginato come avrebbe risposto la conduttrice alla domanda: “Cosa ne pensi della differenza d’età in amore?” Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno dei temi nella puntata de La Volta Buona in onda martedì 6 maggio è stata la differenza d'età in amore. Nel corso della trasmissione, Caterina Balivo ha chiesto a Francesca Manzini di commentare la questione provando a immaginare il parere di Ilary Blasi, Monica Bellucci e Francesca Fagnani, personaggi che l'ospite ha imitato in studio.

Francesca Manzini imita Ilary Blasi, Monica Bellucci e Francesca Fagnani

Francesca Manzini, seduta nel salotto del programma, si è esibita con tre diverse imitazioni. Ognuna delle protagoniste interpretate dall'ospite avrebbero dovuto esprimere la propria opinione sulla differenza d'età in amore. La prima è stata Ilary Blasi. Manzini, dopo aver calcato l'accento romano, ha ironizzato riferendosi anche alla chiusura anticipata di The Couple: "Ma che me frega? Basta il conto. Me stanno pure a chiude, io con le coppie sto a scoppià". Balivo ha poi chiesto una parodia di Monica Bellucci, attrice che è impegnata con Tim Burton (di sei anni più grande): "Ho a che fare con delle mummie, mi piacciono". E infine la conduttrice ha domandato quale sarebbe il commento di Francesca Fagnani: "Il suo compagno Enrico Mentana è più grande di lei". Manzini, ancora una volta parodiando il romanesco, ha ribattuto: "Mo' chiamarlo compagno… Sta sempre a fare le maratone. Se mi chiedessero quale belva mi sento direi un bradipo. Non se vede niente".

Francesca Manzini: "Io e il mio ragazzo abbiamo dieci anni di differenza"

Parlando della sua vita sentimentale, Francesca Manzini ha rivelato che al momento è impegnata con un uomo più grande di lei. A Caterina Balivo, mostrando un anello sull'anulare, ha confessato: "Matteo è il mio fidanzato, siamo insieme da un anno. Ha 45 anni ed è della bilancia, ascendente acquario. Io ne ho 35, abbiamo dieci anni di differenza".