Francesca Fialdini racconta il tormento vissuto: “Era il buio, andavo in onda col sorriso e nascondevo tutto”

Francesca Fialdini racconta a Ballando con le Stelle il momento vissuto negli anni scorsi: “Non avevo più un confine, un’identità”. Ed ha aggiunto: “Pensavo di farcela da sola, poi ho capito che avevo bisogno di aiuto”.

Francesca Fialdini sta senza dubbio riscoprendo una nuova se stessa a Ballando con le Stelle. La conduttrice, da quando ha iniziato il suo percorso nel programma, ha mostrato un lato di sé assolutamente inedito e nel corso della puntata del 25 ottobre ha raccontato anche un aspetto complesso, legato a un momento recente della sua vita in cui ha perso la bussola e vissuto una forte difficoltà a capirsi.

Il racconto di Francesca Fialdini

Nella clip che ha preceduto la sua esibizione, Fialdini ha raccontato a Giovanni Pernice e alle telecamere il travaglio vissuto: "C'è stato un momento in cui ho fatto i conti con me stessa. Mi svegliavo la mattina e non ero contenta, non ero felice, ho iniziato a provare angoscia. Ci sono argomenti che fanno paura, non se ne parla e io per prima non l'ho fatto, provi delle sensazioni che in partenza immagini gli altri possano non capire, giudicarti".

Fialdini quindi ha proseguito: "Quando fai a botte con la tua testa, la tua mente, non hai neanche le parole per capire cosa stai passando. Solo ora riesco a esprimermi. Ci sono stati anni in cui dentro avevo una sorta di tormento, andavo in onda col sorriso e cercavo di non far passare questa cosa. Ma impedivo anche alle persone a me vicine di capirlo. Mia madre ovviamente non poteva non capire, perché quando mi alzavo al mattino e piangevo, o non riuscivo ad essere lucida sulle cose, non riuscivo nemmeno a scegliere da che parte andare… a un certo punto dicevo sì a tutto, anche sul lavoro, non avevo più un confine, non avevo più un'identità".

Un momento di difficoltà che ha provato ad affrontare prima da sola, per poi capire che non ce l'avrebbe fatta: "È una sensazione di buio, tristezza. prima ho provato a farcela da sola, ma non è possibile quindi dopo molto tempo ho capito ci fosse bisogno di qualcuno che trovasse le domande giuste per avere le risposte giuste. Sono andata in terapia. Non è solo un chiedere aiuto, ma un modo per tornare a camminare. Ballare questa coreografia è come mettere in scena la mia lotta. Ora mi sento vulnerabile come in quel periodo, è come riattraversare quella palude, ma non voglio essere vulnerabile in scena, voglio una Francesca che abbia la forza per raccontarlo".

Il punteggio più alto in puntata

L'esibizione della serata è stata in un certo senso sintesi di questo racconto, con Fialdini che ha ballato parte della coreografia con Pernice da bendata, commuovendo la giuria e il pubblico e conquistando il voto più alto della serata, un 49 complessivo che ha sfiorato il punteggio massimo e ha consentito alla coppia di vincere la puntata, proiettando Fialdini e Pernice sempre più tra i favoriti di questa edizione di Ballando con le Stelle.