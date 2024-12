video suggerito

Francamente: “Poche donne nella musica, Sanremo e X Factor specchio di questo squilibrio” Francamente, ex concorrente di X Factor 2024, è tornata a parlare della scarsa presenza delle donne nell’industria musicale, chiarendo di non aver mai affermato di essere stata eliminata dal talent per questo motivo: “Volevo far luce su un problema che riguarda tutti, il Festival di Sanremo e X Factor sono solo lo specchio di questo squilibrio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

X Factor 2024 è finito con la vittoria di Mimì Caruso, ma alcuni dei temi dibattuti nelle ultime puntate restano attuali. È il caso di Francamente, che poco prima di essere eliminata in semifinale aveva denunciato la scarsa presenza delle donne nell'industria musicale. Nella conferenza stampa pre finale, Achille Lauro aveva risposto all'accusa dell'artista, che aveva fatto notare che nella sua squadra ci fossero "solo maschi bianchi": "Ho fatto una scelta di DNA dei generi che portavano i ragazzi". Sui social, l'ex concorrente è tornata sull'argomento, chiarendo di non aver mai affermato di essere stata eliminata dal talent solo in quanto donna: "Volevo far luce su un problema che riguarda tutti, il Festival di Sanremo e X Factor sono solo lo specchio di questo squilibrio".

Le parole di Francamente

L'ex concorrente di Jake La Furia ha chiarito di non aver mai affermato di essere stata eliminata da X Factor in quanto donna ma, a parer suo, questo è successo "perché il mio progetto è stato quello che è piaciuto di meno a chi stava televotando per qualsiasi criterio". "Quello che io ho fatto è stato provare a far luce su un problema che a mio avviso riguarda tutti e tutte ed è la scarsa presenza di donne all'interno dell'industria musicale. Non sto parlando solo di numeri in classifica, ma dell'industria che funziona sopra e sotto al palco e dei diversi atteggiamenti che abbiamo nei confronti di donne che fanno musica", ha proseguito l'artista.

"Sanremo e X Factor specchio dello squilibrio nell'industria musicale"

"In 74 edizioni del Festival di Sanremo una sola è stata diretta da una donna", ha continuato Francamente a sostegno di quanto stava dicendo. In realtà, le conduttrici del Festival sono state ben quattro (senza contare le altre che hanno fatto da co-conduttrici, da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker). L'artista ho proseguito riportando alcuni dati ricavati da un report di Equaly sui festival italiani del 2023.

Leggi anche Mimì è la vincitrice di X Factor 2024

Il 75% di chi è salito sul palco era uomo, il 10% di band miste e solo il 15% composto da artiste soliste. In generale nella produzione della musica solo il 2,5% è donna. Questi dati non posso essere negati e ci rivelano che l'industria della musica soffre di un gender gap, X Factor non è stato altro che lo specchio di questo squilibrio che c'è nell'industria musicale.