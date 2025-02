video suggerito

Flavia Vento: "Stavo diventando alcolizzata, ho pregato e ho smesso di bere. Vorrei conoscere Fedez" Flavia Vento è stata protagonista della puntata di Storie di donne al bivio, su Rai2, dove si è raccontata svelando anche alcuni dei suoi desideri recenti. La showgirl, infatti, ha dichiarato di voler conoscere Fedez.

A cura di Ilaria Costabile

Flavia Vento è stata ospite del programma Storie di donne al Bivio, condotto da Monica Setta, in cui si è raccontata senza filtri, parlando del suo privato, quanto della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Non sono mancate dichiarazioni, anche piuttosto curiose, che la showgirl ha rilasciato, manifestando anche il desiderio di conoscere uno dei personaggi di cui più si parla, ormai da anni a questa parte: Fedez.

I problemi con l'alcool

Che sia sempre stata una donna vicina alla spiritualità, Flavia Vento non l'ha mai nascosto, anzi, ha sempre parlato con grande naturalezza del suo rapporto con la fede. Concetto che ha rimarcato anche nell'intervista a Monica Setta dicendo: "Credo nei miracoli, perché io ne ho avuto uno molto grande. Dieci anni fa bevevo ogni giorno una bottiglia di vino e stavo diventando alcolizzata. Ho pregato la Madonna e ho smesso di bere". Per quanto riguarda il lavoro, la showgirl non esclude la possibilità di tornare a fare qualche reality, sebbene ne abbia abbandonati diversi ai quali ha partecipato: "Se mi chiamassero volerei subito all'isola".

Flavia Vento e il desiderio di conoscere Fedez

Tra le dichiarazioni che nel tempo hanno poi fatto scalpore, c'è sempre stata quella relativa alla scelta di non avere rapporti sessuali, ma qualcosa è cambiato e adesso la showgirl sarebbe pronta a gettarsi a capofitto nell'amore, sperando di incontrare la persona giusta, capace di farla innamorare. Dopo la delusione di Tom Cruise che, comunque, resta un desiderio latente, Flavia Vento avrebbe puntato un altro volto noto dello spettacolo, come lei stessa racconta:

Ora sono un'altra persona, voglio rompere il voto di castità per un grande amore. Tom Cruise? Resta il mio sogno ma voglio conoscere Fedez. L'ho incrociato a un evento. Ho capito che è un uomo che potrebbe piacermi. Un amico mi ha promesso di organizzare e spero accada presto. Voglio innamorarmi seriamente.