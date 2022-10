Fiorello e il sito porno sul suo tablet, tra la gaffe clamorosa e gag organizzata In un video social delle prove del suo nuovo programma “Viva Rai2” Fiorello mostra il suo tablet con un’evidente immagine di un sito hard. Gaffe o trovata per il lancio dello show?

A cura di Andrea Parrella

Fiorello sa sempre come fa parlare di sé. A pochi giorni dalla partenza del suo nuovo programma Viva Rai2, al via prima su RaiPlay e poi su Rai2, lo showman è stato colto in flagrante (o si è fatto cogliere volontariamente in flagrante) mentre consultava siti hard sul suo tablet in occasione delle prove generali del suo show "Viva Rai2", organizzate su Instagram in questi giorni e "in onda" col nome di "Aspettando Viva Rai2". Mentre Fiorello stava mostrando una notizia sul suo tablet, infatti, nella zona bassa dello schermo sono apparse due immagini evidentemente riferite a video pornografici su altre pagine aperte.

La gag o gaffe di Fiorello

Un'immagine evidente e inequivocabile, talmente palese da lasciare interdetti sull'interpretazione del fatto, a metà strada tra la gaffe clamorosa e una gag architettata proprio per spingere il programma e far parlare di sé prima del lancio.

D'altronde l'argomento trattato nel video in questione era contestuale all'argomento, ovvero le parole di denuncia di Papa Francesco sui video hard. Questo il commento di Fiorello sul tema: "Anche preti e suore guardano i siti hard, lo ha detto il Papa, ma non può essere così. Diciamo che preti e suore possono guardare ma per evangelizzare, secondo me guardano i siti amatoriali, cercano le persone per dire ‘non fate queste cose'".

Il ritorno di Fiorello con Viva Rai2

Fiorello, in ogni caso, si sta preparando per il ritorno in televisione a oltre tre anni di distanza dall'esperienza di VivaRaiPlay, operazione che aveva visto lo showman siciliano incaricarsi di evangelizzare gli italiani all'utilizzo della piattaforma. Ora sarà la volta di una nuova avventura che nasce dalle ceneri di Edicola Fiore e che andrà in onda prima su RaiPlay dal 7 novembre e poi dal lunedì al venerdì dal 5 dicembre sulla seconda rete della Rai dalle 7 alle 8:30.