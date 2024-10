video suggerito

Filippo il ballerino di Affari Tuoi gioca la sua partita: “Una disavventura mi ha avvicinato alla danza” Filippo, il ballerino molisano di Affari Tuoi, è tornato a casa, accompagnato dalla moglie, con 40mila euro. Dopo una partita frizzante segnata da balli e battute con il conduttore Stefano De Martino, ha deciso di accettare l’offerta del dottore. Il suo pacco conteneva 200mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 29 ottobre 2024, Filippo della Regione Molise. Conosciuto dai telespettatori di Rai 1 come il "ballerino", ha giocato accompagnato dalla moglie Tania. Prima di dare inizio alla sua partita, ha raccontato la sua storia legata alla danza: "Compagni nella vita e anche nel ballo. Io ballo da quando avevo 7 anni. Tutto è nato da una disavventura successa a mio padre. Ha avuto un problema di salute importante, gli fu consigliato di iscriversi a una scuola di ballo. Andò con mia mamma e io li accompagnai. Loro ballavano e io iniziai a muovere qualche passo. Da lì è nata la mia passione per il ballo. Dopo due anni mio padre aprì una balera". Genitori di due bambine, Filippo e Tania sono tornati a casa con 40mila euro.

La partita di Filippo ad Affari Tuoi

La partita di Filippo è iniziata bene: il concorrente di Campobasso ha eliminato quattro cifre blu e due rosse, 5mila e 50mila euro. La prima chiamata del dottore si è conclusa con l'offerta di 44mila euro. "Noi siamo venuti perché ci piace giocare, rischiare. Ci siamo sempre messi in gioco. Abbiamo fatto tanti lavori, abbiamo sempre sudato. Vedere questo assegno ti fa pensare che sono tanti soldi, però siamo venuti qua per giocare. Io ho voglia, tritiamo", le parole prima di rifiutare ufficialmente l'offerta. Eliminati 75mila euro, 10mila euro e 0 euro, Stefano De Martino ha invitato tutti i pacchisti a ballare sulle note di Sesso e samba. Subito dopo è arrivata la chiamata dal dottore che ha proposto al concorrente il cambio. "Per noi ogni numero rappresenta una data importante. La sorte ci ha assegnato questo numero, sento la voce di mio padre che dice "Non cambiare". Ma io cambio" ha dichiarato Filippo prima di scambiare il suo 6 con il pacco numero 17. Il suo conteneva 100mila euro.

Eliminate tre cifre rosse, il dottore gli ha offerto 35mila euro per due tiri. "Cifra importante. Per guadagnarli ci vuole un anno, per metterli da parte ci vuole tempo. Il biglietto della lotteria lo vorrei regalare, tritiamo", le parole di Filippo prima di proseguire la partita. I due tiri si sono conclusi con l'eliminazione di 500euro e 300mila euro: per loro è arrivata l'offerta di 24mila euro, di nuovo rifiutata. Eliminati 75 euro, torna l'offerta di 35mila euro e Filippo e Tania hanno tritato nuovamente l'assegno. Dopo aver eliminato 5 euro, per loro una nuova offerta, 40mila euro.

Il finale di Filippo e Tania: accettano 40mila euro dal dottore per realizzare i loro progetti

"Il nostro sogno è quello di comprare una casa e far star bene le bimbe. Vorremmo regalarle quello che meritano e che desiderano. Con questi soldi qualcosa potremmo fare, accetto l'offerta": con queste parole Filippo ha annunciato la sua decisione – condivisa con la moglie – di accettare l'offerta. Il suo pacco, il numero 17, conteneva 200mila euro.