Filippo Bisciglia: “Maria De Filippi? Ho imparato dalla migliore, è a lei che rubo il mio trucco” Nell’attesa di scoprire le novità del secondo appuntamento di lunedì 3 luglio, Filippo Bisciglia anticipa: “Accadrà qualcosa che a Temptation Island non era mai accaduto prima” e racconta l’entusiasmo del pubblico: “La gente per strada mi fermava per sapere quando sarebbe tornato Temptation Island”.

A cura di Giulia Turco

Hanno provato a sostituirlo, ma Filippo Bisciglia è una cosa sola con Temptation Island. Il people show dell’estate si prepara a tornare con il secondo appuntamento di stagione lunedì 3 luglio e, nell’attesa di scoprire quali novità ci riserva, Filippo Bisciglia racconta le sensazioni del suo grande ritorno.

Il ritorno a Temptation Island e la stima per Maria De Filippi

Il primo appuntamento ha registrato dati di ascolto più che incoraggianti. “È l’affetto del pubblico, ci aspettavano”, spiega il conduttore in un’intervista rilasciata a Superguidatv. “Tutte le persone che incontravo, per strada o sui social, mi chiedevano quando sarebbe ritornato in onda”, aggiunge, specificando che gli ascolti sono sempre stati ottimi. Non ci sono dubbi sul fatto che il pubblico attendesse il ritorno di Temptation Island e che un buon lavoro di casting potesse dare vita a storie appassionanti: “Sicuramente è merito di una grande squadra”, spiega Bisciglia, “di Raffaella Mennoia e di Maria De Filippi”. È proprio dalla conduttrice che l’ex gieffino ha imparato l’arte della conduzione.

Quando faccio il voice over, dove non sono inquadrato e sentite solo la mia voce, io in quel momento per rendere ancora più coinvolgente il mio racconto, mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo, perché così la narrazione arriva di più. D’altronde imparo e rubo dalla migliore e quindi sono avvantaggiato.

(Filippo Bisciglia e Maria De Filippi a cavallo insieme nel 2018, foto Chi)

Le anticipazioni di Temptation Island

“Mi è piaciuto tanto il cast di quest’anno perché ci sono coppie provenienti da tutta Italia con storie molto diverse tra loro”, continua il conduttore che quest’anno guida una squadra molto eterogenea. “Non posso anticipare nulla, ma posso dire che accadrà qualcosa che a Temptation Island non era mai accaduto prima”. Stando alle anticipazioni trapelate dal programma, non solo vedremo presto il falò di confronto di Isabella e Manu, ma c’è anche un’altra coppia che ha richiesto di mettere fine al viaggio nei sentimenti. Chi saranno i protagonisti dell’inedito colpo di scena? L’appuntamento è in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.30.