Federica Aversano torna a Uomini e Donne: “Sono stata più che criticata, ma me ne frego” Il suo ingresso in studio è stato accolto dalle prime frecciatine di Tina Cipollari che, già nella passata edizione, aveva avuto modo di scontrarsi parecchio con Federica. “L’opinione degli altri non mi smuove”.

A cura di Giulia Turco

La nuova stagione di Uomini e Donne si apre con alcune costanti e novità. Tornano i tormenti amorosi di Ida Platano e il suo eterno rincorrersi con Riccardo Guarnieri, ma per lei c'è già un nuovo pretendente che finisce dritto nel mirino degli opinionisti. Per il trono classico torna anche un volto già noto a programma, quello di Federica Aversano ex corteggiatrice che rientra in studio come nuova tronista. Insieme a lei c'è Lavinia.

Presentate le nuove troniste di Uomini e Donne

Nella puntata di mercoledì 21 settembre di Uomini e Donne hanno fatto il loro primo ingresso le due nuove troniste Lavinia Mauro, 26enne romana, e Federica Aversano, 28enne di Santa Maria Capua Vetere che lo scorso anno corteggiò Matteo Ranieri. "Il ritorno mi crea un po' d'ansia, ma sono carichissima", ammette Federica poco prima di entrare in studio. "Non mi immagino ancora in questo ruolo, ma credo che da tronista sia più complicato". A casa la aspetta il piccolo Luciano Giuseppe, il suo primo figlio avuto da una relazione ormai conclusa. Il suo ingresso in studio è stato accolto dalle prime frecciatine di Tina Cipollari che, già nella passata edizione, aveva avuto modo di scontrarsi parecchio con Federica. "Sono stata criticatissima, ma me ne frego degli altri", spiega la tronista. "La loro opinione non mi smuove".

La storia senza fine di Ida Platano e Riccardo Guanieri

La prima parte della puntata si è concentrata sul trono over, in particolare su un nuovo aspirante corteggiatore di nome Claudio, che ha invitato a ballare Ida Platano. Claudio ha dato subito vita ad uno scontro con Tina Cipollari, alla quale non sono piaciute affatto alcune esternazioni. L'uomo, 38enne molto sicuro di sé, ha ammesso di cercare una donna più grande di lui. Ad ogni modo Ida sembra ancora pienamente coinvolta nell'affaire Guarnieri, nonostante mantenga rigorosamente le distanze. Riccardo racconta a Maria di essere stato bloccato su tutti i social dalla dama e di essere stato costretto a chiamarla dal numero privato, pur di mettersi in contatto con lei. "Questa è la donna che diceva di amarmi. Beh, non è stato difficile accettarlo".