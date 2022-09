Claudio si presenta a Uomini e Donne, Tina sbotta: “Se la stagione inizia così io mi ritiro” A Uomini e Donne il primo furioso scontro tra Tina Cipollari e un Cavaliere, Claudio, new entry in studio: dopo la sua presentazione nella quale ha confessato di essere in cerca di donne più grandi, l’opinionista è andata su tutte le furie.

Partita la nuova stagione di Uomini e Donne, partiti anche i primi scontri tra nuovi e vecchi personaggi del parterre e Tina Cipollari, l'opinionista tra le più famose della tv italiana. In studio nella puntata di oggi, mercoledì 21 settembre, si è presentato Claudio, un Cavaliere di 38 anni in cerca di una donna più grande di lui. Il suo atteggiamento e le sue parole hanno sin da subito urtato la romana seduta al centro tra le troniste e Gianni Sperti, e il battibecco è scattato immediato.

La presentazione di Claudio

Oggi in puntata si è presentato un nuovo Cavaliere in cerca di una Dama. "Sono Claudio, ho 38 anni, vengo da Napoli. Mi occupo di fitness, sono un coach, allenatore in palestra. Sono venuto qui per cercare una donna che possa farmi impazzire, sono particolare, sto sempre fuori. Sto sempre in giro" sono state le sue prime parole. "Ci vuole pazienza con me. Sono giovane ma ho avuto storie con donne più grandi di me" ha aggiunto, prima di essere interrotto da Tina Cipollari che ha iniziato a provocarlo: "La cerchi con i soldi?". Dopo un primo botta e risposta, l'opinionista ha cominciato a scaldarsi.

La furia di Tina Cipollari

L'opinionista di Uomini e Donne ha iniziato ad andare contro il Cavaliere, sostenendo che fosse strano che sia in cerca di donne più grandi. "Dimmi chi ti piace qui" ha detto Tina, invitandolo a indicare quale Dama aveva adocchiato. "Io sono riservato sulle mie cose" ha replicato il Cavaliere, immediata la reazione della Cipollari: "Se sei riservato non vieni in un programma televisivo". "Se vuoi provocarmi hai sbagliato persona" ha continuato Claudio, "Senti tu già stai sulla lista nera" la risposta. Così è cominciato lo scontro in studio tra i due, "Senti ma sei arrivato qui prevenuto che ti rode? Questo è un atteggiamento giusto per fare una presentazione?" ha continuato Tina alzando i toni.

Maria se io devo iniziare la stagione così basta, mi ritiro. Gianni la vuoi finire? Gli ho chiesto chi gli piace non vuole dirlo, ma dai.

Il Cavaliere Claudio si è così alzato in piedi per far valere le sue ragioni e la sua presentazione: "Tu mi stai giudicando, mi stai dando una brutta pubblicità. Non sai i miei valori, il mio modo di essere. Non ho neanche i social, perché stai parlando di me? Sono un ragazzo vecchio stampo, ho i valori. Mi stai giudicando solo per l'età" sono state le sue parole che hanno poi placato l'ira dell'opinionista.