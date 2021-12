Fabrizio Pregliasco si infuria con l’europarlamentare Francesca Donato: “Perché dice st**nzate?” Uno scambio di battute piuttosto acceso si è verificato tra il virologo Fabrizio Pregliasco e l’europarlamentare Francesca Donato, la quale ha parlato a “L’aria che tira” della protezione dei “cosiddetti vaccini”, scatenando l’impazienza del noto luminare.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata de L'aria che tira, lo show di La7 condotto da Myrta Merlino, c'è stato un burrascoso cambio di opinioni tra il virologo Fabrizio Pregliasco e l'europarlamentare Francesca Donato in merito all'efficacia dei vaccini in relazione all'aumento di contagi a cui si assiste in queste settimane a causa della variante Omicron. Il noto luminare ha perso la pazienza e dinanzi all'ennesima affermazione da lui ritenuta fuori luogo non è riuscito a trattenersi dal dare una risposta piuttosto piccata.

La lite tra Pregliasco e Francesca Donato

In un talk show è prassi che ad ogni ospite venga data parola per esprimere le sue opinioni su un determinato argomento, ed è così che in merito all'inasprimento dei contagi, l'europarlamentare Francesca Donato ha espresso le sue perplessità dicendo:

Sulla decisione di chiedere i tamponi anche ai vaccinati, nell'ottica di contenere i contagi non posso che essere d'accordo, perché ormai è evidente che anche con la terza dose, ci si infetta e poi anche in maniera più lieve, anche nei non vaccinati il 98% delle infezioni è sempre stata asintomatica, anche prima del vaccino e tuttora lo è, e la variante omicron è più lieve come sintomatologia ad oggi, rispetto alla delta, quindi spargere il terrore è un controsenso, anche perché autorevoli scienziati la vedono come una possibilità per poter immunizzare la popolazione e si sa che l'immunità da guarigione, piuttosto che quella data da questi cosiddetti vaccini, è un'immunità vera.

Il virologo Pregliasco, quindi, all'affermazione che metteva in dubbio la validità dei vaccini è sbottato dicendo: "E ancora con questi cosiddetti vaccini? ma perché dice sempre scemenze, non è accettabile dire stronzate ogni volta, per favore, basta". Donato contesta il fatto che molti si sarebbero aspettati una protezione totale dall'infezione e il medico, quindi, ribadisce: "È una protezione che c'è, perché deve dire queste cose, è veramente incredibile".