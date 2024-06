video suggerito

Fabrizio Corona punge Alessandro Cattelan: “Costa 500k a puntata e fa flop in tutti i programmi” Corona senza freni su Twitch contro il conduttore di Rai2: “Volevo capire come mai questo ragazzo continua ad essere considerato un conduttore da prima serata, gli affidano programmi da un sacco di soldi ed è uno che non è capace a fare nulla”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabrizio Corona punge Alessandro Cattelan nel corso di una diretta Twitch con Homyatol. "Avete visto la sua trasmissione?", ha esordito l'ex re dei paparazzi, "Fa flop in tutti i programmi". Nel corso della diretta, Fabrizio Corona sciorina dati, ingaggi e fa una somma impietosa: "È un programma del ca**o, che fanno condurre a questo incapace e non si capisce il motivo. È uno show che costa 500mila euro a puntata. Come fanno a considerare questo ragazzo un conduttore da prima serata?".

Le parole di Fabrizio Corona su Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan, dopo l'uscita da Sky, ha condotto per la Rai il programma "Da grande", l'Eurovision Song Contest nel 2022 e poi il late show "Stasera c'è Cattelan" e il prime time show "Da vicino nessuno è normale" con risultati auditel altalenanti. Ecco perché Fabrizio Corona ha condiviso così la sua opinione:

Guardate che è uno show che costa 500.000 Euro a puntata. Volevo capire come mai questo ragazzo continua ad essere considerato un conduttore da prima serata, gli affidano programmi da un sacco di soldi ed è uno che non è capace a fare nulla. Attacco? Dico quello che penso. Non è simpatico, non è bello, non è intelligente, non fa ridere, fa programmi brutti, fa flop su Rai Due, fa flop su Rai Uno, fa flop su Netflix.

Il confronto con Stefano De Martino

Fabrizio Corona è passato poi a paragonare Alessandro Cattelan con Stefano De Martino. Entrambi, infatti, sono considerati i nuovi eredi della conduzione Rai. Non a caso, i nomi del conduttore ex Mtv e dell'ex Amici sono i più forti per un possibile affiancamento a Carlo Conti per il prossimo Festival di Sanremo: "Stefano De Martino con programmi del cavolo triplica Cattelan, uno fa il 4% e uno il 13% di share". Poi l'affondo: "Cattelan è peggio di Fazio, quello con la famiglia del Mulino Bianco, com’era Fedez con Chiara".