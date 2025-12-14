Programmi tv
Ballando con le stelle 2025

Fabio Fognini: “Soffro di ansia e attacchi di panico, la prima volta mi sono sentito morire. Ora so gestirli”

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle, Fabio Fognini ha parlato per la prima volta di ansia e attacchi di panico, che si sono presentati spesso durante la sua carriera da tennista: “La prima volta non sai cosa fare, ti si annebbia la vista e ti senti morire. Oggi so come accoglierli e gestirli”.
A cura di Elisabetta Murina
Ballando con le stelle 2025

Dopo la seconda semifinale andata in onda sabato 13 dicembre, in cui nessuna coppia è stata eliminata, Ballando con le Stelle si avvia verso la finale. Nonostante la gara sia ormai sempre più nel vivo, c'è spazio anche per il racconto dei 6 concorrenti rimasti, tra momenti felici e difficoltà vissute nel corso della loro vita.

Durante gli allenamenti con Giada Lini, come si è visto in una clip, Fognini ha vissuto un momento di difficoltà e di ansia, facendo fatica a eseguire un passo. Il tennista ha poi raccontato il suo rapporto con questa emozione, legato soprattutto alla sua carriera: "Questa difficoltà, quando giocavo a tennis in un momento determinante della mia carriera, mi ha portato a un attacco di panico".

Fognini ha confessato di aver sofferto a lungo di attacchi di panico. La prima volta prima di una partita importante: "Mi è successo al Roland Garros, durante la notte mi sono svegliato e ho iniziato a sudare, non sentivo più il braccio sinistro, il battito del cuore a 6mila, mi sono spaventato".

Inizialmente preoccupato per quello che stava accadendo al suo corpo, ha poi capito come gestirlo e superarlo, anche grazie all'aiuto di un percorso con una psicoterapeuta: "Non è una debolezza, vuol dire che quando sei in uno stress elevato il tuo corpo ne risente. Non sai cosa fare, ti si annebbia la vista, ti senti morire". E ha concluso: "Adesso sono consapevole che gli attacchi di panico si possono ripresentare ma, arrivato all'età di circa 40 anni, so come gestirli e accoglierli. Sono riuscito a uscirne e a parlare con dei professionisti". 

Fabio Fognini è uno dei finalisti di Ballando con le Stelle, dopo aver superato la seconda semifinale. Il tennista e la sua compagna di ballo Giada Lini si giocheranno la vittoria nel prossimo appuntamento di sabato 20 dicembre insieme alle altre coppie ancora in gara.

