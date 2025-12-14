Erica Martinelli e Rosa Chemical non stanno insieme, il rifiuto a Ballando: “Ci ho provato, mi ha friendzonato”

Erica Martinelli e Rosa Chemical non stanno insieme. A svelarlo è stato il cantante che, nel corso della semifinale di Ballando con le stelle, ha rivelato di avere ricevuto un rifiuto dalla maestra di ballo.

Erica Martinelli e Rosa Chemical non stanno insieme, diversamente da quanto alcuni filmati andati in onda a Ballando con le stelle avevano lasciato intendere nel corso della loro partecipazione al talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. A svelare che tra i due non sarebbe nato nulla di romantico, per volontà della maestra di ballo, è stato lo stesso cantante che, al termine della loro esibizione sul palco, ha raccontato di aver provato a conquistare la ballerina senza riuscirci.

Rosa Chemical: “Ballo per colpire Erica Martinelli”, ma senza risultato

Rosa, parlando con le telecamere dietro le quinte di Ballando con le stelle, ha rivelato di aver messo il massimo impegno nelle coreografie portate sul palco soprattutto per colpire la sua maestra di danza, più che per arrivare il più lontano possibile nella competizione. “Siamo perfetti insieme, lo dico ogni volta che passiamo davanti a uno specchio”, ha dichiarato il cantante, che ha poi ammesso che al momento con Erica non sarebbe accaduto nulla, lasciando però intendere che in futuro le cose potrebbero ancora cambiare.

Sarebbe Erica Martinelli ad aver rifiutato Rosa Chemical

Solo al termine della loro esibizione nel corso della semifinale di Ballando, Rosa ha svelato ulteriori dettagli, raccontando che sarebbe stata Erica a porre un freno al loro rapporto. La maestra si sarebbe infatti rifiutata di baciare il suo allievo durante le prove, mantenendo lo stesso atteggiamento sia davanti che dietro le telecamere. Una volta di fronte alla giuria, il cantante ha ammesso apertamente la situazione: “Erica mi ha friendzonato, ma io non demordo. Io ci provo, continuo, prima o poi ce la farò”. Divertita la giuria e, in particolare, Selvaggia Lucarelli, che fino a pochi minuti prima era convinta del contrario: “Pensavo tu fossi l’uomo che non deve chiedere mai, e invece sei uno sfigato come tutti gli altri”.