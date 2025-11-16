Ema Stokholma a Rosa Chemical: “Mi propongo per un ménage à trois con lui ed Erica Martinelli”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Laddove Rosa Chemical ed Erica Martinelli dovessero trovare la strada giusta per diventare una coppia, Ema Stokholma sarebbe pronta a farne parte. È questo il risultato della proposta che la celebre conduttrice Rai ha fatto al cantante e concorrente di Ballando con le stelle e alla sua maestra nel corso della puntata andata in onda il 15 novembre. Nella clip che ha preceduto l’esibizione, Rosa ha raccontato di aver avuto la sua ultima relazione monogama qualche anno fa, un legame concluso perché tossico. “Siamo quasi arrivati alla violenza domestica”, ha ammesso l’artista, spiegando di aver deciso di stravolgere il suo modo di vivere l’amore a favore di un approccio più aperto e libero.

Rosa Chemical e il poliamore: “Una persona sola non ci basta”

Nella clip, Chemical ha aggiunto di praticare il poliamore, che prevede che due persone possano avere altre relazioni al di fuori della coppia. “Credo che una persona per tutta la vita non ci basti. Prendersi dei momenti in cui, di comune accordo, ci si possa concedere libertà può solo far bene alla coppia”, ha spiegato l’artista. Una dichiarazione che ha incontrato la netta disapprovazione della sua maestra di danza, Erica Martinelli, che ha ammesso di non avere alcuna intenzione di vivere una relazione di questo tipo, convinta che non sarebbe in grado di affrontarla.

La proposta di Ema Stokholma, ma Rosa e Martinelli non sono ancora una coppia

A commentare positivamente il modo in cui Chemical vive l’amore è stata Ema Stockholma, che dal margine della pista di ballo si è proposta: “Mi innamorai di Rosa per il suo lato artistico già tempo fa. Con Erica forma una bellissima coppia e, nel caso ci fosse posto per un ménage à trois, io ci sono”. Per il momento, tuttavia, il cantante e la sua maestra di danza non sarebbero ancora una coppia. Oppure dietro le quinte è accaduto qualcosa che i due non hanno ancora comunicato?