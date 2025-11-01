Emma Coriandoli, prima eliminata a Ballando con le stelle 2025, si salva con la Wild Card di Sara Di Vaira

Sara Di Vaira ha salvato la signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale dall’eliminazione a Ballando con le stelle grazie alla Wild Card. L’esperta di ballo si è così giocata la possibilità di utilizzarla più avanti durante la gara.

La signora Emma Coriandoli ha perso lo spareggio nel corso della puntata di Ballando con le stelle andata in onda su Rai1 il 1° novembre 2025. La compagna di ballo di Simone Di Pasquale è arrivata allo spareggio contro Beppe Convertini e ha perso, risultando così la prima eliminata di questa edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Tuttavia, il colpo di scena non si è fatto attendere: a salvare dall’uscita temporanea dal gioco – almeno fino allo spareggio – la coppia formata da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale è stata Sara Di Vaira, che ha deciso di giocare per loro la sua Wild Card. Così facendo, l’esperta di balli latini ha rinunciato alla possibilità di utilizzarla più avanti nella gara.

Lo scorso anno Sara Di Vaira aveva salvato Sonia Bruganelli

Lo scorso anno, quando a essere eliminata fu Sonia Bruganelli, Sara Di Vaira aveva deciso di usare la carta in suo possesso per salvarla dall’eliminazione. All’epoca, tuttavia, Sonia era considerata uno dei personaggi chiave di quell’edizione del programma. In questo caso, invece, Emma Coriandoli non rappresenta la “quota polemica” di questa stagione. Ciò nonostante, Sara ha deciso comunque di utilizzare la sua Wild Card per salvarla.

Alla sesta puntata di Ballando con le stelle non c’è ancora alcun eliminato

Con il salvataggio di Emma Coriandoli da parte di Di Vaira, Ballando con le stelle stabilisce un record: arrivare alla sesta puntata senza aver ancora eliminato alcun concorrente. È probabile, dunque, che a partire dalle prossime puntate la gara subisca un’accelerata per avere a disposizione un certo numero di concorrenti eliminati, utili anche per allestire il cast della puntata dedicata al ripescaggio. Nel corso della puntata in onda oggi, 1° novembre, a meno di nuovi colpi di scena – improbabile, visto che l’unico a cui è rimasta una Wild Card da giocare è il tribuno del Popolo e coreografo Matteo Addino – potrebbe finalmente essere il momento di individuare il primo eliminato di questa stagione del programma.