Emigratis 2022, gli ospiti della terza puntata con Pio e Amedeo: le anticipazioni di stasera Andrà in onda mercoledì 12 ottobre su Canale 5 la terza puntata di Emigratis. Tra gli ospiti della puntata americana ci sono Matteo Berrettini e Gianluca Vacchi, ma anche Eric Forrester e Brooke Logan di Beautiful.

Pio e Amedeo tornano con il penultimo appuntamento stagionale di Emigratis. Il programma, che quest'anno ha il sottotitolo "La resa dei conti", andrà in onda con la terza puntata stagione mercoledì 12 ottobre, alle 21.45 circa su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata americana ci sono Matteo Berrettini e Gianluca Vacchi, ma anche Eric Forrester e Brooke Logan di Beautiful.

Gli ospiti della terza puntata di Emigratis

La terza puntata di Emigratis segue Pio e Amedeo dall'altra parte dell'oceano Atlantico. I due comici vanno a Miami per una rimpatriata con Gianluca Vacchi, già protagonista del programma in passato. Sempre a Miami Pio e Amedeo incontreranno Matteo Berrettini, tennista italiano finalista a Wimbledon nel 2021, impegnato nel torneo locale. Il parterre di ospiti si arricchisce, poi, della presenza di altri tre sportivi: il tennista Fabio Fognini, il pugile Daniele Scardina e il calciatore argentino Sergio Jun Agüero. I due incontreranno poi il produttore Joseph Capriati, il conduttore de Lo zoo di 105 Marco Mazzoli e Andrea Damante, ex concorrente del Grande fratello vip e deejay. Poi due altri grandi nomi della musica mondiale: Carl Cox e Martin Garrix. A completamento della terza puntata di Emigratis Katherine Kelly Lang e John McCook, meglio noti come Eric Forrester e Brooke Logan di Beautiful, i soli a non aver abbandonato la soap dopo 35 anni.

Le anticipazioni della puntata di stasera con Pio e Amedeo

Dopo Dubai, Londra e Parigi, per questa terza puntata i due comici pugliesi vanno Oltreoceano, negli Stati Uniti, passando dalla California alla Florida con le tappe previste di Los Angeles e Miami e il solito intento: quello di infastidire personaggi italiani noti all'estero, oltre a racimolare soldi, per se stessi e per perseguire la realizzazione del loro progetto sull’ecosostenibilità.