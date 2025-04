Ema Stokholma: “Ho fatto l’amore nei camerini di Ballando con le stelle, è successo tra una prova e l’altra”

Nel secondo appuntamento di Obbligo o Verità, il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi, tra gli ospiti della puntata c'è stata Ema Stokholma, che ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita sentimentale. L'aneddoto più interessante, però, è stato quello riguardante la sua esperienza a Ballando con le stelle 2022, nella quale ballava in coppia con Angelo Madonia, classificandosi terza. A domande se avesse mai fatto l'amore sul luogo di lavoro, ha risposto: "Sì. A Ballando. In camerino si camerina. Tra una prova e l'altra".

Dopo i momenti leggeri, però, è arrivata anche l'occasione per farle raccontare il suo passato difficile. Da piccola, la madre di Ema Stokholma era molto violenta e la aggrediva fisicamente: "Ho imparato presto che se maltratti una persona, quella persona ammetterà qualsiasi cosa", ha spiegato. Alla domanda su cosa voglia dire, per lei, il termine "famiglia", ha risposto:

La famiglia è quella che ti crei crescendo, l'amicizia, per me è un fratello e poi i miei amici e va bene. La mia infanzia era una tortura quotidiana, ho imparato i superpoteri quello sì, da bambina ero invisibile per non scatenare la rabbia. Se hai passato un periodo difficile devi scegliere se continuare a stare male o se vuoi essere felice, per me è stata una scelta. Non perdonerò mai mia madre, non mi è stato chiesto perdono e non ho bisogno di perdonare. Non tutto, secondo me, va perdonato. Mio fratello è stato il testimone di tutto quello che mi è successo, lui incarna la verità.