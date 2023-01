“Ema Stokholma ha 39 anni, come fa a essere una millennial?”, la risposta dopo Boomerissima Caos nell’anagrafica dei concorrenti a Boomerissima durante la puntata di martedì 17 gennaio. Ema Stokholma inserita a pieno diritto nei millenials nonostante le perplessità del pubblico, mentre Elena Santarelli e Giulia Stabile non allineate alle loro squadre viste le date di nascita. Generazione X, boomer, millenial e generazione Z: facciamo chiarezza.

Nata il 9 dicembre 1983, Ema Stokholma ha 39 anni e ieri sera è apparsa nella squadra dei Millenials a Boomerissima. Alessia Marcuzzi non ha avuto dubbi quando ha dovuto includerla tra i nomi di Giulia Stabile, ballerina vincitrice di Amici di Maria De Filippi, Paolo Ciavarro, Pierpaolo Pretelli e Aka 7even. E nemmeno nel far coesistere il suo nome a uno sgabello dalla Stabile, che è nata nel 2002 e si trovava nella stessa frangia generazionale. Tutto giusto e c'è una spiegazione, nonostante le rimostranze del pubblico a casa che si è riversato sui social per esprimere perplessità rispetto le dinamiche di gioco e i requisiti anagrafici di accesso.

La spiegazione è stata data proprio da Ema Stokholma che, forse perché subissata da tweet armati di spiccata pignoleria, ha ritenuto necessario motivare la scelta degli autori di Boomerissima: "Chiariamo una cosa, i millenials partono dal 1981 fino al 1996. Io sono nata il 9/12/1983, ci sto dentro. Mi state dando della bugiarda?". Tweet che ha chiarito la sua posizione, ma ha complicato quella di altre due concorrenti: Giulia Stabile ed Elena Santarelli. Vediamo come mai.

I casi di Elena Santarelli e Giulia Stabile

Elena Santarelli è nata il 18 agosto 1981, quindi, per lo stesso ragionamento, avrebbe dovuto essere inclusa nella squadra dei millenials insieme a Ema Stokholma, mentre Giulia Stabile essendo nata il 20 giugno 2002 dovrebbe far parte della generazione Z, risultando non idonea alla partecipazione in quella fascia.

Come si distinguono boomer, millenials e generazione Z

Secondo le definizioni ufficiali, si definiscono boomer tutti coloro che sono nati tra il 1945 e il 1964, nel periodo postbellico del boom economico e demografico, dal quale prendono il nome. Fanno parte della generazione X i nati tra il 1965 e il 1980, mentre sono Millenials i nati tra il 1981 e il 1996, conosciuti anche come generazione Y. Infine, c'è la generazione Z, ovvero tutti coloro venuti al mondo tra il 1997 e il 2010.