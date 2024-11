video suggerito

Elisa Di Francisca è l'eliminata della terza puntata de La Talpa 2024: "Mi dispiace, ma pazienza" Elisa Di Francisca è stata la terza eliminata de La Talpa: nella puntata di lunedì 18 novembre la campionessa olimpica non è riuscita a rispondere correttamente alle domande di Diletta Leotta.

A cura di Gaia Martino

Elisa Di Francisca è la terza concorrente de La Talpa ad essere stata eliminata. Nella puntata di ieri, lunedì 18 novembre 2024, la campionessa olimpica non è riuscita a superare il test finale di Diletta Leotta e per questo motivo il suo percorso nel reality si è interrotto. Dopo Ludovica Frasca e Marco Melandri, è stata lei la terza vittima della talpa. I sospetti su chi fosse la talpa, negli ultimi giorni, erano ricaduti su di lei visto il suo tatuaggio sul collo del piede che somiglierebbe al logo al reality.

Chi è uscito nella terza puntata de La Talpa

Elisa Di Francisca non è riuscita a superare il test finale de La Talpa nella puntata di lunedì 18 novembre e una volta avvicinatasi a Diletta Leotta, ha scoperto il suo destino. Con il volto deluso, ha ammesso: "Mi dispiace, ma pazienza. In bocca al lupo ragazzi, ci rivedremo qui", poi ha rivelato di non essere la talpa. In molti negli ultimi giorni credevano che fosse proprio lei la "traditrice": il sospetto era nato dopo la scoperta del tatuaggio sul piede, un simbolo simile al logo del programma, e dopo l'indizio dato dai produttori circa la parola "la amate". Anche ChatGpt avvalorava l'ipotesi che fosse lei la talpa. Così non è stato e Elisa Di Francisca è caduta nella trappola del traditore.

Cosa è successo nella puntata dell'19 novembre: lite tra Lucilla Agosti e Veronica Peparini

Nel corso della terza puntata de La Talpa si è acceso un duro scontro tra Lucilla Agosti e Veronica Peparini, poi i concorrenti hanno dovuto svolgere la terza missione. Si sono recati al Lago del Salto e sono stati sospesi nel vuoto prima di sganciarsi e tuffarsi in acqua. Marina La Rosa è stata l'unica a rinunciare al salto. Sul finale, è arrivata la prova più difficile: Andreas, Orian, Alessandro e Lucilla hanno lottato contro il ghiaccio per 20 minuti.