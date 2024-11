video suggerito

Abbiamo chiesto a ChatGpt se Elisa Di Francisca possa essere La Talpa: cosa ci ha detto l’IA Il mistero de La Talpa si infittisce e i sospetti, al momento, cadrebbero sulla schermitrice Elisa Di Francisca. Tra il tatuaggio che ricorderebbe il logo del reality e l’indizio degli autori “La amate”, che potrebbe celare il termine “lamate” usato nella scherma, Fanpage ha chiesto a ChatGpt se la Campionessa olimpica possa essere la traditrice. Ecco cosa ci ha risposto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Il mistero de La Talpa continua a tenere sulle spine gli spettatori del reality condotto da Diletta Leotta. Tra indizi, sospetti e teorie che si moltiplicano, un nome spicca tra i papabili traditori: quello di Elisa Di Francisca, schermitrice e campionessa olimpica. L'ipotesi era già stata avanzata nei giorni scorsi, quando gli utenti del web avevano notato che il simbolo contenuto nel logo del reality ricordasse molto quello che la donna ha sul collo del piede destro. Si tratta di un tatuaggio ben visibile, che gli autori potrebbero avere usato per dare un suggerimento sull’identità della Talpa, come già era accaduto nelle edizioni precedenti. L'indizio fornito dalla produzione nella puntata dell'11 novembre, poi, ha alimentato i sospetti, visto che le parole "La amate" riferite al traditore potrebbero essere in realtà ricondotte a "lamate", termine usato nel gergo della scherma. Ma cosa succede se ad analizzare il caso è un’intelligenza artificiale? Abbiamo deciso di chiedere a ChatGPT di aiutarci a capire se l'indizio potrebbe riferirsi a Elisa Di Francisca, ecco cosa ci ha risposto.

Chi potrebbe essere La Talpa secondo ChatGpt

Durante la seconda puntata de La Talpa, andata in onda l'11 novembre, ai concorrenti è stato fornito un nuovo indizio sull’identità del traditore: le parole “La amate”. Il gruppo ha iniziato a formulare diverse teorie, ma l'intelligenza artificiale potrebbe aver fugato ogni dubbio. Le due parole potrebbero essere in realtà unite, così da formare il termine “lamate”, che si utilizza nel gergo della scherma per riferirsi a colpi o tagli inflitti con un'arma da taglio, come un coltello o una spada. Se così fosse, potrebbe trattarsi di un riferimento chiaro a Elisa Di Francisca, ex schermitrice italiana, divenuta anche campionessa olimpica a Londra nel 2012.

Dopo aver chiarito il significato del termine "lamata", abbiamo chiesto in modo diretto all'intelligenza artificiale se Elisa Di Francisca possa essere La Talpa. La risposta di ChatGpt ha avvalorato questa ipotesi, facendo anche riferimento al suo tatuaggio sul collo del piede che ricorderebbe molto il logo del programma.

Gli altri possibili traditori

Secondo ChatGpt, tuttavia, ci sono altri concorrenti che potrebbero essere La Talpa, oltre a Elisa Di Francisca. Si tratta di Orian Ichaki, modella ed ex madre natura a Ciao Darwin, che proprio per la popolarità ottenuta durante il programma di Paolo Bonolis è amata da molti italiani. Da qui, appunto, "la amate". Ultima opzione per l'intelligenza artificiale è poi Marina La Rosa. L'indizio, in questo caso, potrebbe essere contenuto nel suo stesso cognome, che rimanda al fiore simbolo dell'amore.