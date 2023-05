Edwige Fenech ricorda l’amore con Luca Cordero di Montezemolo: “È stato un periodo bellissimo” Edwige Fenech è stata ospite di Domenica In, per presentare il film di Pupi Avati in cui è tra i protagonisti. L’attrice, poi, ricorda anche l’amore con Luca Cordero di Montezemolo, durato ben 18 anni.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Domenica In del 7 maggio, Edwige Fenech parla della sua ultima esperienza cinematografica, che la vede protagonista in questi giorni nelle sale, per poi ripercorrere momenti della sua carriera e del suo vissuto. Non poteva mancare spazio anche per l'amore, l'attrice, infatti, ricorda la sua storia con Luca Cordero di Montezemolo, con il quale è stata sposata 18 anni.

Il ritorno sulle scene

Edwige Fenech è tornata sulle scene, interpretando un ruolo da protagonista nel nuovo film di Pupi Avati "La quattordicesima domenica del tempo ordinario", in cui interpreta Sandra, una donna alle prese con il ritorno di un tempo passato, in un presente non propriamente florido, in cui incontra il suo primo vero amore, Marzio, che nel film ha il volto di Gabriele Lavia. L'attrice si è detta felice e orgogliosa di aver preso parte a questo film, che è da poco arrivato nelle sale, per poi rispondere alle domande di Mara Venier in merito alla sua vita privata. Fenech, che vive ormai da qualche anno a Lisbona, dichiara di non avere un compagno: "Non ci penso proprio" e aggiunge che adesso le basta godersi i suoi nipoti, figli di Edwin, nato nel 1971.

Luca Cordero di Montezemolo ed Edwige Fenech, La Presse

Il ricordo di Luca Cordero di Montezemolo

Restando in tema d'amore, però, la conduttrice di Rai1 mostra alla sua ospite una chiacchierata con Luca Cordero di Montezemolo, con cui Edwige Fenech è stata sposata ben diciotto anni. L'imprenditore aveva dichiarato sul suo conto: "Le voglio bene. È una bella donna, ma non esteticamente, è bella dentro, per bene, buona, con dei valori, oggi è una bellissima nonna di due nipotini. Le vorrò sempre molto bene". L'attrice ha osservato con attenzione la suddetta intervista e ha commentato le parole del suo ex, lasciandosi sfuggire un sorriso e dicendo: "È stato un periodo bellissimo".