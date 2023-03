Edoardo Donnamaria dopo il GF: “Sono in lenta ripresa. Con Antonella servirà ancora tanto lavoro” Edoardo Donnamaria è tornato sui social dopo la squalifica dal GF Vip. In un lungo post su Instagram, ha ripercorso la sua avventura nella casa e parlato anche di Antonella Fiordelisi: “È nato un sentimento enorme e sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto possa andare nel verso giusto”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è tornato sui social. L'ex concorrente ha pubblicato un lungo post in cui ripercorre la sua avventura nel reality, durante la quale ha trovato l'amore con Antonella Fiordelisi e ha vissuto anche diversi momenti di difficoltà.

Il post di Edoardo dopo il GF Vip

"Un’esperienza fragorosa, esplosiva, a tratti devastante. Mai avrei pensato potesse andare in questo modo, nel bene e nel male", inizia così il post in cui Edoardo parla del percorso appena concluso nella casa più spiata d'Italia. Qui ha trascorso gli ultimi 6 mesi, tra momenti spensierati e altrettanti di difficoltà, crescendo anche a livello personale, pur avendo due rimorsi: "Essermi lasciato andare troppo tardi ed essermi lasciato andare troppo e per questo mi dispiace".

L'ex volto di Forum specifica di essere cambiato anche nel rapporto con gli altri, sopratutto con Antonella, con la quale spera che l'amore possa durare il più a lungo possibile anche un volta che il GF Vip sarà concluso:

Chi mi conosce sa che ho fatto un lavoro eccezionale su me stesso e sul mio rapporto con gli altri, in particolare con Antonella, con la quale è nato un sentimento enorme, prima per me che per lei, e con la quale sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto possa andare nel verso giusto, cosa che ovviamente auspico con tutto il cuore. Io sono in lenta ripresa, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto a quelli che continueranno a farlo e anche a quelli che hanno smesso.

La sorpresa per il compleanno di Antonella Fiordelisi

Edoardo ha fatto una sorpresa ad Antonella in occasione del suo 25esimo compleanno. Durante la puntata del 13 marzo del GF Vip, la ragazza ha ricevuto un video messaggio da parte del concorrente, che le ha fatto gli auguri per il suo giorno speciale e le ha fatto sapere di sentire la sua mancanza: "Non so se mi manca di più svegliarmi con te accanto o addormentarmi con te accanto. Noi ci siamo scelti dalla prima settimana, per quanto possiamo aver litigato tante volte siamo sempre tornati insieme". Poi, dopo la puntata, ha urlato "Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo" fuori dalla casa con un megafono, con tanto di spettacolo di fuochi d'artificio in cielo.