Edoardo Donnamaria contro Alberto De Pisis: “Hai fatto un gesto bruttissimo e scorretto” Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è apparso infastidito da un gesto che Alberto De Pisis avrebbe fatto, mentre lui stava lavando i piatti. Così, ha avuto un confronto con il gieffino.

Nella casa del Grande Fratello Vip serpeggia una certa tensione. Così, basta un piccolo gesto per portare a liti e nervosismo. È quello che è accaduto in queste ore tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis. A scatenare il risentimento di Edoardo, un piatto gettato con noncuranza nel lavandino.

Cosa è successo tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis

Edoardo Donnamaria stava lavando i piatti, quando, a suo dire, Alberto De Pisis avrebbe gettato con noncuranza un piatto nel lavandino dicendo: "Questo è sporco" e invitandolo a rilavarlo. Edoardo è convinto che il piatto fosse pulito, ma ciò che lo ha infastidito di più è stato il gesto in sé, che ha percepito come scorretto:

Mi hai buttato un piatto, dicendo che era sporco quando non era vero. Hai detto: "Questo è sporco" e me l'hai buttato nel lavandino, questo è un gesto bruttissimo. Hai fatto un gesto scorretto che non mi è piaciuto per niente.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria è convinto che quella di Alberto De Pisis, sia stata una reazione al fatto che Luca Onestini lo abbia invitato ad asciugare meglio i piatti: "Tu gli hai detto: "Asciuga bene questi piatti", lui si è stranito. Io ho ripetuto: "Dai, asciuga questi piatti che sono bagnati". Lui mi fa: "Questo piatto è sporco", senza farmelo vedere, me lo butta nel lavandino. A me è un gesto che non piace. Guarda caso, lo ha fatto nel momento in cui noi gli stavamo dicendo che stava asciugando male i piatti. Sarebbe molto meglio se mi dicessi: "Guarda, ero nervoso perché mi stavate prendendo in giro". In ogni caso non si fa. Stavo lavando i piatti da mezz'ora da solo". Alberto De Pisis è rimasto fermo sulle sue convinzioni: