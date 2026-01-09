È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici oggi 9 gennaio non va in onda: cosa ci sarà al suo posto su Rai1

Cambio di programmazione nel palinsesto mattutino di Rai1. Nella giornata di venerdì 9 gennaio, il programma È Sempre Mezzogiorno condotto da Antonella Clerici non andrà regolarmente in onda. E anche Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele è terminato prima del previsto. Ecco quale è il motivo e cosa sarà trasmesso in alternativa.

Perché È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici non va in onda

Nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio, il quotidiano appuntamento con È Sempre Mezzogiorno non andrà in onda per lasciare spazio alla conferenza stampa della premier Giorgia Meloni, dalle ore 11 in diretta dall'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati. Al centro del dibattito temi come Trump, Venezuela, referendum sulla Giustizia e il caso Paragon. La stessa Antonella Clerici lo aveva annunciato in chiusura della puntata di ieri (giovedì 8 gennaio) spiegando: "Voglio ricordarvi che noi non andremo in onda perché c’è la Conferenza stampa del Presidente del Consiglio". La conferenza della premier è iniziata alle ore 11 e per questo motivo Storie Italiane con Eleonora Daniele ha terminato prima la puntata. Al posto del regolare appuntamento con Antonella Clerici, come segnato in palinsesto, andrà in onda una puntata speciale del TG1.