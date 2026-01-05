Canale5 resta accesa il 6 gennaio con Mattino Cinque: come cambia la programmazione dell’Epifania

Nel giorno dell'Epifania, martedì 6 gennaio, Canale5 non rinuncia all'informazione. Cambia la programmazione della mattinata. Il palinsesto lascerà ampio spazio al programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Eccezionalmente, infatti, la puntata andrà in onda in un giorno di festa e durerà anche più del solito. L'annuncio in diretta.

Mattino Cinque in onda il giorno dell'Epifania

L'annuncio è arrivato nel corso della diretta di Mattino Cinque di lunedì 5 gennaio. Federica Panicucci e Francesco Vecchi, in chiusura della puntata, hanno fatto sapere: "Ci vediamo domani perché domani siamo in onda". Poi, hanno spiegato che la puntata sarà strutturata in modo diverso rispetto al solito: "Domani sarà un appuntamento diverso", ha fatto sapere Panicucci. Poi, ha aggiunto che eccezionalmente la puntata si protrarrà fino alle ore 13. E sarà divisa in due parti:

Saremo in onda fino alle 13. Ci sarà il consueto inizio al solito orario, intorno alle 08:42. Poi ci sarà la Santa Messa e poi vi terremo compagnia fino alle 13. Domani sarà una giornata speciale.

A giudicare dal palinsesto di Canale5, dunque, Mattino Cinque andrà in onda dalle ore 08:42 alle ore 10:00 e poi lascerà spazio alla Santa Messa. Tornerà in onda a partire dalle ore 11:32 e si protrarrà fino alle ore 13:00. Andrà in onda regolarmente anche il programma di Gianluigi Nuzzi, Dentro la Notizia. Vediamo come cambia il palinsesto di Canale5 dell'Epifania.

Come cambia il palinsesto di Canale5 del 6 gennaio

Vediamo, dunque, come sarà il palinsesto di Canale5 di martedì 6 gennaio.