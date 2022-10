È morta la mamma di Wender, Lo Zoo di 105 sospeso per lutto Lo storico dj torinese, componente di lungo corso della banda capitanata da Marco Mazzoli, ha pubblicato su Instagram un messaggio per ricordare la mamma scomparsa. Il programma radiofonico si ferma una settimana per lutto.

Lo Zoo di 105 sospeso per lutto per la morte della madre di Wender. Lo storico dj torinese, componente di lungo corso della banda capitanata da Marco Mazzoli, ha pubblicato su Instagram un messaggio per ricordare la mamma scomparsa: "Grazie di avermi dato la vita. Sei la mia mamma e lo sarai per sempre per sempre e per sempre…"

L'annuncio di Marco Mazzoli

Marco Mazzoli ha annunciato lo stop per una settimana sui canali ufficiali: “La famiglia dello Zoo si ferma per una settimana! Siamo in lutto per la scomparsa della mamma di Wender. Purtroppo non siamo mai pronti per questi tristi avvenimenti, nemmeno noi, che siamo abituati a ridere e scherzare su tutto! Grazie a tutti per la comprensione”. Mentre la pagina ufficiale del programma ha scritto: “Anche noi burloni siamo inermi di fronte al dolore. È mancata la mamma del nostro Wender e Lo Zoo si ferma per una settimana. Grazie a tutti per la comprensione: sappiamo che ci starete vicini”.

Il messaggio di Wender

Vincenzo Giannatempo, il vero nome di Dj Wender, ha pubblicato un messaggio su Instagram per salutare la madre scomparsa:

