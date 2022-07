È Ginevra Lamborghini la quarta concorrente del GFVip, i malumori con Signorini sarebbero superati La musicista sorella di Elettra Lamborghini sarebbe dovuta entrare nella casa già a dicembre 2020, ma l’accordo era saltato per via di presunte “pretese” da parte di Ginevra, restia a parlare della sua famiglia e del rapporto complicato con la sorella.

A cura di Giulia Turco

Sarebbe Ginevra Lamborghini la prossima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Ne è certo Whoopsee che tira fuori il nome e lo conferma l'indizio social lanciato da Signorini, l'ametista che la musicista indossa al dito in più foto Sorella di Elettra Lamborghini che come lei nel mondo della musica, Ginevra avrebbe dovuto fare il suo ingresso già a dicembre 2020, con la seconda tornata di vip nell’edizione vinta da Zorzi, per intenderci.

Pare che l’ereditiera si fosse impuntata sulla volontà di non lasciare che si indagasse sui rapporti familiari e in particolare con la sorella Elettra. La questione aveva parecchio indispettito Signorini, il quale non ci aveva pensato due volte a sbandierare pubblicamente i malumori per l'accordo saltato.

Le frizioni con Alfonso Signorini

L’accordo con Signorini ai tempi era saltato, secondo il conduttore, per la richiesta di Ginevra di non toccare il tasto dolente dei rapporti con la sua famiglia. “Pretendeva a livello contrattuale che, una volta entrata nella casa, non si parlasse né della sorella Elettra con cui non va assolutamente d’accordo né della sua famiglia. Ma allora scusa di che parliamo?”, si era sfogato Signorini. Tutto falso secondo la sorella della Twerking Queen, che di lì a poco di era difesa su Instagram. “Mi stupisce sentir parlare di mie presunte pretese, ma mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché mi è stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno col consenso da ambo le parti”, definendo la scivolata di Signorini "di cattivo gusto".

I malumori in famiglia e con la sorella Elettra

Era la stessa rivista di Signorini a parlare di un clima poco favorevole in casa Lamborghini, tanto che Ginevra ai tempi aveva messo in cantiere l’idea di partecipare al reality all’insaputa dei suoi familiari. “Ha nascosto il suo ingresso nella Casa a tutta la sua famiglia, mantenendo il segreto nella casa e dicendo di trovarsi fuori casa da un’amica”. La stessa Elettra, raccontava il settimanale, avrebbe pensato fino all’ultimo ad una fake news. “Di certo c’è stata una rottura tra Elettra e Ginevra e i motivi, secondo le nostre fonti, sarebbero gravissimi”, spiegava il magazine. D’altronde poco tempo prima era stata la stessa Ginevra a parlare del suo rapporto con la sorella in un’intervista a Fanpage: “Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, però le voglio bene e le auguro il meglio”.