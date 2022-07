Drusilla Foer commenta la partecipazione al Festival di Sanremo di Gianni Morandi e Chiara Ferragni “Il direttore artistico di Sanremo è un vero genio”, ha commentato Drusilla Foer a proposito della scelta di Amadeus di farsi affiancare da Chiara Ferragni e Gianni Morandi al festival 2023.

A cura di Giulia Turco

È ormai chiaro che il Festival di Sanremo 2023 sarà l’edizione dei record. Forte di una presenza come quella di Chiara Ferragni che darà visibilità e un grande potenziale pubblicitario alla kermesse, Amadeus potrebbe già cantare vittoria. L’influencer salirà sul palco durante la prima e l’ultima serata del festival. Come se non bastasse a garantirsi il successo, il direttore artistico ha scelto di farsi affiancare da Gianni Morandi nelle vesti di co conduttore per tutte e cinque le serate.

L'opinione di Drusilla su Morandi e Ferragni a Sanremo

“Il direttore artistico di Sanremo è un vero genio”, ha commentato Drusilla Foer in onda a Facciamo Finta che, il programma radiofonico di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri.

Ha dei guizzi di intuizione che sono molto ragionevoli. Cosa penso di Gianni al Festival di Sanremo. In fondo Morandi ha condotto alcuni Sanremo, è una persona brillante, piace ai giovani, rappresenta un tipo di musica e di cultura italiana che va onorata”, ha spiegato Drusilla a proposito di Gianni Morandi.

E poi è un personaggio brillante, sa muoversi sul palco, è un uomo libero, ha una testa libera, è uno degli uomini più liberi che abbia mai conosciuto.

A proposito della presenza rivoluzionaria di Chiara Ferragni sul palco invece Foer si è mostrata entusiasta, anche se apparentemente più contenuta. “Bravo Amadeus che ci ha messo dentro anche la Ferragni, che rappresenta qualcosa per molte persone. Bisogna smuovere le acque in maniera ragionevole. Io sono molto contenta".

La possibilità di un ritorno a Sanremo per Drusilla

La complicità instaurata tra la nobildonna toscana, altererò di Gianluca Gori, e Amadeus sembrerebbe far pensare ad un ritorno di Drusilla a Sanremo 2023. Lei ne sarebbe più che entusiasta, come ha già fatto sapere in più occasioni, ma ad una condizione: quella di tornare sul palco dell’Ariston insieme al suo Topo Gigio, con il quale condividerà anche per la prossima stagione L’almanacco del giorno dopo. “Sì, mi piacerebbe. Andrei a cantare ‘Ti lascerò’. Topo Gigio è uno degli incontri più importanti della mia vita”.