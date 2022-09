Dove vedere i funerali della Regina Elisabetta in tv: programmazione Rai, Mediaset, Sky e Real Time Lunedì 19 settembre si celebreranno a Londra i funerali di stato della Regina Elisabetta II. La televisione italiana ha previsto una programmazione speciale che seguirà tutte le fasi della cerimonia.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 19 settembre saranno celebrati a Londra i funerali di stato della Regina Elisabetta II. L’ultimo saluto alla sovrana, scomparsa a 96 anni, è previsto a partire dalle ore 11 (le 12 ora italiana). La cerimonia si svolgerà presso l’abbazia di Westminster, dove la salma della sovrana sarà portata in processione, per poi. concludersi con la sepoltura privata presso la Cappella di San Giorgio.

Oltre alla presenza dei numerosi sudditi, è prevista la partecipazione alla cerimonia di circa 2000 invitati tra leader mondiali, capi di Stato e membri delle famiglie reali di tutto il mondo. Per l’Italia parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura. Sarà presente, inoltre, la famiglia reale britannica al completo. Seguiranno la cerimonia le televisioni di tutto il mondo. Sarebbero circa 4 miliardi i telespettatori stimati. Bbc e Itv, in Gran Bretagna, seguiranno i funerali per l’intera giornata. In Italia è prevista una programmazione speciale affidata ai maggiori network nazionali.

I funerali della Regina in diretta tv su Canale 5, Rai 1, Sky e Real Time

I funerali della Regina Elisabetta II saranno trasmessi dalle generaliste Rai e Mediaset, dalle reti all news e sui canali del digitale come Real Time. A curare la trasmissione della cerimonia su Rai1 sarà il Tg1con una lunga edizione speciale condotta dalla direttrice Monica Maggioni. Anche Canale5 trasmetterà la diretta in tempo reale dei funerali della Regina a partire dalle ore 12. Il racconto è affidato a uno speciale condotto da Silvia Toffanin dal titolo “Addio Elisabetta”. Rete4 seguirà l’evento con un collegamento sul posto a partire dalle ore 11.30. SkyTg24 coprirà la cerimonia con diversi speciali si susseguiranno per l’intera durata dell’evento.

Dove vedere i funerali della Regina in diretta streaming

Diversi i collegamenti disponibili per vedere in streaming i funerali della Regina Elisabetta. Il principale resto quello previsto dalla Bbc che seguirà la cerimonia funebre fin dalle prime ore del mattino. Per l’Italia, lo streaming della cerimonia sarà disponibile, sempre a partire dalle 12 ora locale, su RaiPlay e Mediaset Infinity. Più esteso il servizio previsto da Discovery+ con una diretta streaming no-stop dalle 10 alle 18 e il commento di Francesco Vicario, Flavia Cercato e Federica Brunini.