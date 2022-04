Don Matteo fa il pieno di ascolti in attesa dell’ingresso di Raoul Bova nel cast La fiction di Rai 1 si conferma una certezza e cresce negli ascolti in attesa dell’ingresso di Raoul Bova nel cast, dalla quinta puntata. Bocciato l’esperimento novità di Canale 5 con Big Show di Enrico Papi che non convince.

A cura di Giulia Turco

In attesa della quinta puntata, quella di giovedì 28 aprile che vedrà finalmente Raoul Bova entrare a far parte del cast, la 13esima stagione di Don Matteo continua a crescere vertiginosamente negli ascolti tv. L'appuntamento di giovedì 21 aprile in prima serata su Rai 1 ha totalizzato il 28.8% di share, tenendo incollati allo schermo ben 6.093.000 spettatori dalle 21:46 alle 0:41. Un risultato ancora più convincente della settimana passata, giovedì 14 aprile, che aveva totalizzato 5.044.000 spettatori pari al 24.5% di share. Di questo passo, ci si aspetta che l'attesissimo episodio con Raoul Bova nei panni di Don Massimo possa incassare ascolti da capogiro.

Calano gli ascolti di Big Show con Enrico Papi

Se da un lato la fiction di Rai 1 si conferma una certezza per la tv pubblica pur accogliendo la novità di Raoul Bova nel cast al posto si Terence Hill, le nuove proposte Mediaset continuano a subire bocciature. Dopo l'esperimento non riuscito di Ultima Fermata il mercoledì sera, Canale 5 ci riprova con uno dei personaggi vincenti della sua scuderia, tornato a far parte del gruppo solo di recente. L'esperimento di Enrico Papi risulta vincente con Scherzi a Parte, programma già ben digerito dal pubblico, ma non con Big Show, novità assoluta nel palinsesto Mediaset. Dopo un esordio non convincente, il programma ha perso ancora punti auditel rispetto alla settimana precedente. Lo penalizza, inoltre, lo spostamento dal venerdì al giovedì sera al posto dell'Isola dei Famosi. Così Papi si ferma ad un timido 10.4% di share, con 1.728.000 spettatori a seguire il suo show.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Su Rai2 Maschi contro Femmine ha interessato 889.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Taken – La Vendetta ha intrattenuto 1.462.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Frontiere Speciale ha raccolto davanti al video 469.000 spettatori pari ad uno share del 2.4% (presentazione di 22 minuti: 559.000 – 2.3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 952.000 spettatori con uno share del 5.8%.