Domenica In, scontro telefonico tra Paola Barale e Roly Maden: “Meglio che non dici più nulla” Battibecco telefonico tra Barale e l’insegnante cubano di Ballando con le Stelle, a poche ore dall’eliminazione della coppia dal programma. Collegato telefonicamente Maden ha criticato lo scarso impegno di Barale, che si è detta in disaccordo.

A cura di Andrea Parrella

Un sabato sera amaro quello di Paola Barale, che nel corso della puntata del 13 novembre è stata eliminata da Ballando con le Stelle dopo sei puntate. Un percorso fatto di alti e bassi, se si considera la poca sintonia con il maestro Roly Maden, che ha vissuto con lei l'avventura chiusa in anticipo dall'esito del televoto, che ha eliminato anche Dario Cassini.

L'intervista di Mara Venier a Paola Barale

“Ci sono rimasta male, perché mi piaceva, mi divertiva. Poi mi sono tanto impegnata, mi faceva stare bene fisicamente e mentalmente Ballando. Mi dispiace di non aver tirato fuori tutte le mie potenzialità”, ha spiegato Paola Barale alla Venier, durante la puntata di Domenica In. Un'intervista nel corso della quale la conduttrice ha provato a ristabilire un principio di armonia con il maestro cubano, per smentire le voci di quello scarso feeling tra i due di cui si è parlato in queste settimane. Collegato al telefono, Malden ha spiegato: “Lei è brava, però ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine, però è brava”. Parole che hanno in qualche modo peggiorato la situazione, visto che la showgirl di Fossano non l'ha presa bene, facendo poi capire di non aver per nulla apprezzato e invitando il maestro a starsene zitto: “Ok, forse è meglio che non dici più nulla. perché detto questo… Ok, sono più lenta degli altri".

La risposta di Barale a Maden

“Non l’ha presa benissimo”, ha fatto notare la Venier al danzatore e Paola Barale ha chiosato: “Lascia stare Mara”, l’eco della Barale. Maden ha provato a metterci una pezza, finendo però per ribadire il concetto dell'apprendimento lento di Barale: “Ecco, ha ridetto ciò che ha detto prima. Io non sono d’accordo”, ha puntualizzato nuovamente Paola.

Barale che aveva già avuto da ridire nei giorni scorsi rispetto al suo percorso a Ballando, criticando in particolare uno dei giudici. "C'è un giudice che è prevenuto con me, è Ivan Zazzaroni, non penso di essergli simpatica. La mia ultima performance non era pazzesca, ma neanche così male. Io sono rimasta contenta, mi dispiacerebbe uscire dallo show". Queste le parole pronunciate nella clip di "Ballando segreto", una sorta di daytime del programma disponibile su RaiPlay, dove i ballerini commentano le esibizioni della puntata e si lasciano andare a considerazioni in merito al loro percorso.