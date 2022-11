Ballando con le stelle 2022, Dario Cassini e Paola Barale eliminati: la classifica della 6° puntata La sesta puntata di Ballando con le stelle 2022 in onda sabato 12 novembre si è conclusa con l’eliminazione di Dario Cassini e Lucrezia Lando e Paola Barale e Roly Maden: in vetta Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina.

Ieri sera, sabato 12 novembre, è andata in onda su Rai Uno la sesta puntata di Ballando con le stelle 2022, lo show condotto da Milly Carlucci affiancata dalla giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Alberto Matano in qualità di opinionista. Dopo le esibizioni del torneo "Ballando con te", è iniziata la sfida con le coppie in gioco: la puntata si è conclusa con l'eliminazione di Dario Cassini e Lucrezia Lando e Paola Barale e Roly Maden arrivati ultimi in classifica. Primi invece Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Prima di abbandonare il programma, Dario Cassini ha avuto modo di fare pace con Selvaggia Lucarelli, con la quale litigò in una delle passate dirette.

Chi sono i concorrenti eliminati della puntata del 12 novembre

Doppia eliminazione nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2022: le coppie formate da Dario Cassini con Lucrezia Lando (17 punti) e Paola Barale con Roly Maden (27 punti) hanno dovuto abbandonare il programma dopo essersi classificati ultimi. Allo spareggio finale con Iva Zanicchi in gara con Samuel Peron, sono stati loro i meno votati.

La classifica della 6° puntata

Dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano, Milly Carlucci ha annunciato la classifica finale della sesta puntata di Ballando con le Stelle che vede Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina in cima con 63 punti.