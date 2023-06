Diego Bianchi indossa una maglietta di Francesco Nuti nell’ultima puntata di Propaganda Live Il conduttore si è presentato all’ultima puntata con una maglietta di Francesco Nuti. Un gesto che vendica l’assenza di un film del regista e attore toscano dai palinsesti.

L'ultima puntata stagionale, la sesta, di Propaganda Live è ovviamente un piccolo grande evento dedicato a Silvio Berlusconi e alla sua scomparsa. Diego Bianchi, il conduttore, si è presentato in diretta con una maglietta di Francesco Nuti, l'artista scomparso nello stesso giorno del Cavaliere. La puntata è stata tutta dedicata all'ex Presidente del Consiglio con il solito modus operandi di Propaganda Live, ma il fatto che Diego Bianchi abbia condotto l'intera ultima puntata della sesta stagione con una t-shirt dedicata a Francesco Nuti è stato davvero impressionante.

Il gesto di Diego Bianchi

Un gesto, quello di Diego Bianchi, che suona come una vendetta su quello che invece è stato fatto dalla televisione generalista in questa settimana. Nessuna emittente, infatti, ha messo in programmazione un film di Francesco Nuti. In tanti, infatti, hanno chiesto film e speciali televisivi, ma senza successo. Anche Giovanni Veronesi, il regista caro amico di Francesco Nuti, ha chiesto ai suoi follower di fare fronte comune: "Ho aspettato un giorno per dirlo adesso mi pare il caso ma un bel film di Francesco Nuti non potrebbero programmarlo? Vogliamo chiederlo tutti insieme? Perché a me va bene anche che ci sia il ricordo di Berlusconi su gran parte dei canali ma un film di Nuti sarebbe rispettoso no?". L'appello è stato condiviso anche da Elena Sofia Ricci.

Le parole di Ginevra Nuti

Ginevra Nuti, figlia di Francesco Nuti, ha pubblicato una storia su Instagram per ringraziare tutti quelli che sono intervenuti dopo la morte del padre Francesco. Con poche parole, una scritta bianca su uno sfondo nero, la ragazza si è stretta idealmente accanto a tutti e ha mandato loro una parola d'affetto: "Grazie dell'amore. Non riesco a rispondere, vi leggo tutti. Un abbraccio", sono state le sue parole.