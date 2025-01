video suggerito

Debora Massari: "A Masterchef vorrei fare la giudice, prima del programma la cultura del cibo era inesistente" Debora Massari e suo padre Iginio sono stati i super ospiti della puntata di Masterchef del 23 gennaio. La cuoca ha parlato della sua esperienza nel cooking show targato Sky, ammettendo che le piacerebbe partecipare come giudice e riconoscendone il ruolo pedagogico: "Ha insegnato tecniche nuove e ingredienti che il pubblico non conosceva".

A cura di Sara Leombruno

La presenza di Iginio Massari è costante a Masterchef da diversi anni e nelle ultime due edizioni è stato accompagnato da Debora, sua figlia. Nella puntata di ieri, 23 gennaio, i due hanno messo alla prova i concorrenti con due ricette complesse: il panettone gastronomico e il croquembouche. In un'intervista a La Repubblica, la cuoca ha parlato del cooking show targato Sky, ammettendo che le piacerebbe partecipare come giudice. Secondo l'imprenditrice, il programma ha anche un ruolo pedagogico: "Questi format hanno messo in primo piano una cultura del cibo che fino a qualche anno fa era completamente inesistente".

Debora Massari farebbe la giudice a Masterchef

Debora Massari, figlia del Maestro Iginio Massari, è stata super ospite insieme al padre della settima puntata dello show in onda dalle 21,15 in esclusiva su Sky Uno. Sull'esperienza nel cooking show si è detta felice ed emozionata, anche se "c'è anche un po' di tensione per i commenti che arriveranno dopo la puntata”. A domanda diretta sull'ipotetica partecipazione come giudice al programma, la pastry chef ha risposto decisa: "Certo che mi piacerebbe fare la giudice, sicuramente sì. La nostra è una famiglia totalmente immersa nella cultura del cibo. Mio padre è nato in una trattoria perché sua mamma era cuoca. Io e mio fratello siamo nati in pasticceria, e già nel 93 abbiamo aperto un ristorante a Brescia e presto apriremo una nuova e importante attività a Gardone di Riviera. In casa nostra non si parlava tanto di sport, politica o temi comuni, ma solamente di cibo che fosse dolce o salato”.

"Il format ha messo in primo piano la cultura del cibo"

Avendo partecipato anche lo scorso anno e avendo tenuto traccia delle numerose esperienze di suo padre nel programma, Debora Massari si è detta convinta di un miglioramento nella preparazione dei concorrenti: "Molti di loro sanno esattamente i dosaggi di tante preparazioni. E non è una cosa scontata o da poco". Il format, MasterChef in particolare, secondo lei ha fatto crescere la cultura del cibo: "Ha insegnato sia delle tecniche nuove che degli ingredienti che il pubblico non conosceva. Non solo. Ha dato anche agli spettatori la voglia di provare a casa tecniche e materie prime nuove. Questi format hanno messo in primo piano una cultura del cibo che fino a qualche anno fa era completamente inesistente”.