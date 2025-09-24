Davide ad Affari Tuoi cede al Dottore e viene fregato: nel suo pacco c’erano 300mila euro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Davide, soprannominato Shaggy del cartone animato Scooby Doo, rappresentante della Valle D'aosta, è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 24 settembre. Da Pont Saint Martin, in provincia di Aosta, lavora come progettista termotermico, ovvero si occupa di progettazione di impianti di riscaldamento. "Ma ho la passione per la musica, suono la chitarra" ha raccontato prima di presentare in studio la fidanzata Erica. Insieme sono tornati a casa con 52mila euro, cifra offerta dal dottore, ma nel loro pacco c'erano 300mila euro.

La partita di Davide ad Affari Tuoi

La partita di Davide è partita col botto: con i primi sei tiri ha eliminato dal tabellone 500 euro, i sabot, 10 mila, 200 euro, 0 euro e 50 mila euro. Allora il dottore gli ha lasciato libera scelta sulla prima offerta: il pacchista ha scelto il cambio e ha sostituito il suo numero 7 con il pacco numero 9. "Motivo matematico. Mi piace molto il numero" ha dichiarato. Il suo ex pacco conteneva 75mila euro. Con i tiri successivi ha aperto i pacchi da 20mila euro e da 10 euro. Allora il dottore ha offerto 33mila euro: "Sono una valanga di soldi, ma anche 300 mila sono tanti. Dal momento che il podio è a disposizione, darei una chance al numero 9. Rifiuto e vado avanti" ha commentato Davide prima di tritare l'assegno.

Subito dopo ha aperto il pacco da 15mila euro, poi quello "nero" dal valore di 5 euro e infine quello da 20 euro. Il dottore, allora, ha offerto alla coppia il cambio, rifiutato. Il tiro successivo ha eliminato dal tabellone 100 euro, allora il dottore ha offerto 41mila euro. "Mai visti in vita mia, è una bella cifra ma potrebbe fare qualcosa di più visto il podio" ha dichiarato Davide prima di tritare l'assegno. Con il tiro a disposizione ha aperto il pacco contenente Gennarino e il dottore è tornato sul cambio, rifiutato di nuovo.

Aperto il pacco da 200mila euro, il dottore ha offerto 33mila euro. La coppia ha tritato l'assegno, poi ha eliminato dal tabellone 100mila euro. Alla proposta di cambio, Davide ha deciso di accettare. Ha così lasciato il 9 per prendere il 6. Il tiro successivo ha eliminato dal tabellone 1 euro: è così rimasto in gioco con 300mila euro, 30 mila euro e 50 euro.

Il finale di Davide ad Affari Tuoi

Il dottore ha offerto a Davide 52mila euro. Dopo un lungo ragionamento e dopo aver ascoltato il parere della fidanzata, l'offerta è stata accettata. Rimasto in finale con 30mila e 300mila euro, Davide non ha potuto esultare: nel loro pacco c'era la cifra più alta del tabellone.