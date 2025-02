video suggerito

David Parenzo a Mediaset? La smentita: “Resto a La7 anche nei prossimi anni” Il conduttore de L’aria che tira smentisce le voci di un suo passaggio a Mediaset durante la diretta a La Zanzara: “Resto a La7 anche nei prossimi anni”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

David Parenzo verso Mediaset? Le voci si rincorrevano da alcuni giorni, considerati i malumori che a Cologno Monzese hanno da giorni per le trasmissioni del mattino e del pomeriggio. Il conduttore de L'Aria che Tira, però, ha chiarito la sua posizione professionale durante la puntata odierna de La Zanzara. Smentite tutte le voci di un possibile passaggio a Mediaset nel prossimo futuro.

Le parole di David Parenzo

"Resto a La7 anche nei prossimi anni", ha dichiarato David Parenzo in maniera netta, mettendo così fine alle speculazioni circolate negli ultimi giorni sul suo conto. L'occasione per questa precisazione è arrivata durante la trasmissione radiofonica "La Zanzara", condotta con Giuseppe Cruciani su Radio 24, proprio mentre il programma veniva premiato da Spotify come podcast più ascoltato della piattaforma. Un premio che conferma il successo del format radiofonico anche in versione on demand.

Il toto-nomi della prossima stagione televisiva: Parenzo non si muove da La7

Una coincidenza che ha permesso a Parenzo di unire i festeggiamenti per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal programma radiofonico con la smentita riguardante il suo futuro televisivo. Il giornalista, che ha preso il timone de "L'Aria che Tira" dopo l'addio di Myrta Merlino (passata a Mediaset per condurre "Pomeriggio Cinque"), ha così confermato la sua fedeltà all'emittente di Urbano Cairo. La notizia di un possibile passaggio di Parenzo a Mediaset aveva iniziato a circolare nelle scorse settimane, alimentando il toto-nomi dei possibili movimenti nel panorama televisivo italiano in vista della prossima stagione. Ironia della sorte, tra le voci di un possibile passaggio a Mediaset si sarebbe parlato addirittura di un nuovo programma all news del pomeriggio, ancora una volta in sostituzione di Myrta Merlino, che non sembra godere di un buon momento a Cologno Monzese.