Daniele Dal Moro al GF Vip, quando pesava le donne a UeD: “Era una proposta del programma” A pochi giorni dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro si difende a proposito dell’accusa di avere pesato le sue corteggiatrici all’epoca in cui era tronista a Uomini e Donne.

A cura di Stefania Rocco

Mancano pochi giorni all’ingresso di Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip e l’uomo, per sgombrare il campo da eventuali dubbi residui, ha deciso di entrare nel merito di un’accusa che da anni gli viene ciclicamente riproposta: quella di avere pesato le sue corteggiatrici all’epoca in cui era tronista a Uomini e Donne. Determinato a trovare una compagna che avesse caratteristiche fisiche precise, Daniele fece portare una bilancia in studio scatenando una valanga di polemiche. A distanza di qualche anno da quel momento, Dal Moro spiega che non si trattò di una sua iniziativa.

Daniele Dal Moro: “A Uomini e Donne non ero io a decidere”

“Per evitare di ricevere ulteriori messaggi stupidi e soprattutto inutili, ora vi spiego una cosa. Quando ho fatto il tronista a U&D non ho pesato delle ragazze perché (come molte persone monocellulari suppongo) mi interessasse sapere il loro peso corporeo. E questo pensavo (sbagliando) fosse una cosa chiara anche al più stupido degli esseri umani. Bensì perché mi fecero una proposta (perché, giusto per ricordarvelo, o quantomeno farlo presente, in un programma televisivo non è Daniele Dal Moro che decide quello che si fa o non si fa)”, ha scritto Dal Moro in una Instagram story, “L’idea iniziale, associata al fatto che la mia fisicità è spesso anch’essa erroneamente associata a una ricerca ossessiva compulsiva della perfezione fisica anche nel gentil sesso…Era quella di far passare invece un bel messaggio in televisione. Nelle schede dei provini che mi erano state date c’era peso e altezza (e quelle schede non le ho di certo fatte io). Chiaramente il problema che potesse passare un messaggio sbagliato sapevamo ci fosse, ma abbiamo voluto (sempre sbagliando) rischiare”.

L’ex tronista di Uomini e Donne: “Pesare le corteggiatrici per aiutare la causa”

Dal Moro spiega quindi che le intenzioni sarebbero sempre state buone: “In sostanza spensavano che la mia figura associata a questo tema potesse giovare in maniera positiva alla causa, e vi dirò che alla fine me ne ero convinto anch’io. Quello che non sapevamo invece era che da lì a poco ci sarebbe stata una pandemia globale che avrebbe di colpo interrotto ogni singola ripresa, nonché la messa in onda delle puntate già registrate com il continuo di questa storia”. Infine, la risposta agli insulti ricevuti da coloro che ritennero offensivo la scelta di valutare le corteggiatrici in base al loro peso:

Leggi anche Uomini e Donne, Veronica Rimondi ha scelto con chi lasciare il programma