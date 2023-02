Daniele contro la ex Martina al GF: “Non è mai stata la mia ragazza, non ho strumentalizzato niente” Spazio al “triangolo” tra Daniele Dal Moro, la ex Martina Nasoni e Oriana Marzoli nella puntata del 13 febbraio del GF Vip. Tra le due ragazze è scoppiata un’accesa discussione. “Sei venuta qua per farti pubblicità”, ha detto l’influencer venezuelana. “Martina non è mai stata la mia ragazza”, ha chiarito poi il modello.

Spazio al triangolo amoroso tra Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni nel corso della puntata del 13 febbraio del Grande Fratello Vip. Quest'ultima è la ex fidanzata del modello, entrata anche per lui nella casa più spiata d'Italia.

"É venuta qua per farsi pubblicità", Oriana Marzoli contro Martina Nasoni

Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele entrata la settimana scorsa nella casa del GF Vip, crede che Oriana non sia la ragazza giusta per il modello perché lui è "una persona un pò particolare, richiede impegno e una comprensione elevata". La ragazza infatti è convinta che, fuori dal reality, a Oriana non sarebbe mai interessato Daniele: "L'avresti giudicato incompatibile con te e ti saresti dedicata a un altro. Non ti saresti impegnata così tanto". Oriana, dal canto suo, crede che Martina sia venuta nella casa solo per farsi pubblicità e che, nonostante siano passati ormai 4 anni, provi ancora dei sentimenti per Daniele:

Per litigare devi avere i cog**oni, che tu non hai. Viene facendo la finta santarellina, invece è venuta qua per farsi pubblicità, l'hanno capito in tanti. É evidente che prova ancora qualcosa per lui, cambia pagina.

Il punto di vista di Daniele Dal Moro

Nel bel mezzo dell'accesa discussione tra le due ragazze, Alfonso Signorini ha chiamato in causa Daniele, il diretto interessato, che ha spiegato come sono andate realmente le cose con la ex Martina:

Il rapporto tra me e Martina si è protratto fuori dal GF Vip, quattro anni fa, per circa un mese. Martina non è mai stata la mia ragazza. In questi anni ha rilasciato interviste e dichiarazioni sulla nostra relazione, io invece mai niente. In 4 anni ci siamo visti una volta a Napoli in vacanza e tra noi non è successo nulla. Poco tempo fa, vista una operazione che doveva fare, ho voluto essergli vicino e siamo stati al telefono. Non ho strumentalizzato il rapporto.

Poi anche Martina ha chiarito: "Ci sono stati tanti alti e bassi, è vero che non siamo mai stati insieme. Ci siamo trovati un pò in contrasto". La ragazza è contenta che Daniele si avvicini a Oriana: "Non sono venuta qua per rovinare la loro storia. Non sono entrata con delle aspettative".