Daniela Petrilli sbanca La ruota della fortuna: vince 100mila euro per due puntate di fila sbagliando risposte facilissime

Daniela, concorrente originaria di Sabaudia, ha sbancato La Ruota della Fortuna. La donna ha vinto 100mila euro per due sere consecutive, portando a casa un montepremi complessivo di 242.700 euro in sole due puntate. Straordinaria la seconda vittoria, arrivata al termine di un gioco finale non particolarmente brillante.
A cura di Stefania Rocco
Daniela Petrilli, concorrente originaria di Sabaudia, ha sbancato La Ruota della Fortuna. La donna è riuscita a vincere complessivamente 242.700 euro, portando a casa per due sere di fila la busta da 100mila euro. Un risultato straordinario, arrivato — almeno nella seconda puntata — al termine di un gioco finale non particolarmente brillante. Le risposte che avrebbe dovuto fornire erano legate al tema “lupo”: Daniela ha sbagliato il primo e il terzo tabellone, indovinando solo il secondo. Proprio in quella busta, tuttavia, si nascondeva il premio da 100mila euro che è riuscita a conquistare.

Chi è Daniela Petrilli, campionessa de La Ruota della Fortuna

Daniela Petrilli è una professoressa originaria di Sabaudia, approdata al programma nella puntata di lunedì 20 ottobre. Fin dall’inizio ha dimostrato grande abilità e sangue freddo, riuscendo tabellone dopo tabellone a tenere testa agli altri sfidanti e a far crescere il suo montepremi prima ancora del gioco finale. Daniela è la moglie del consigliere comunale di Sabaudia Paolo Mellano, presente in studio per sostenerla. Indimenticabile la sua espressione di stupore quando ha scoperto che la moglie aveva pescato la busta da 100mila euro per due sere consecutive.

La commozione e la sorpresa di Gerry Scotti e Samira Lui

Gerry Scotti e la “signora del tabellone” Samira Lui hanno partecipato con entusiasmo a entrambe le vittorie di Daniela. Nel corso della prima serata, il conduttore e la sua spalla si sono commossi davanti alla gioia della concorrente, felici di premiarne la bravura. Durante la seconda puntata, invece, sono rimasti letteralmente senza parole: nemmeno loro si aspettavano che una concorrente potesse riuscire in un’impresa simile, tanto più in una manche che — come lo stesso Gerry ha sottolineato — non sembrava all’altezza del suo talento.

